Coopération de défense des régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger

Coopération de défense des régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger

Coopération de défense des régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

La signature de la « Carte Liptako-Gourma » crée « l’Alliance des États du Sahel »

Les régimes militaires au pouvoir au Mali , au Burkina Faso et au Niger ont procédé à la signature d’un accord pour la création d’une alliance de défense , comme l’ont annoncé leurs délégations réunies samedi dans la capitale du premier, Bamako.

La « carte Liptako-Gourma » crée l’« Alliance des États sahéliens » (SAS), a déclaré le chef de la junte malienne, Assimi Goita, via X (l’ancien Twitter).

Son objectif est de « créer une architecture de défense collective et d’entraide » , a-t-il ajouté.

Cette « charte » prévoit (article 6) que « toute atteinte à la souveraineté nationale ou à l’intégrité territoriale d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une attaque contre les autres parties » et signifie ainsi « l’octroi d’aide et de sauvetage par toutes les parties, individuellement ou collectivement, y compris le recours aux forces armées, pour restaurer et garantir la sécurité dans la zone couverte par l’alliance.

Après le coup d’État du 26 juillet au Niger , la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO en français, CEDEAO en anglais) a exigé que les autorités militaires « rétablissent immédiatement l’ordre constitutionnel », libérant et rétablissant au pouvoir le président déchu Mohamed Bazoum.

L’organisme régional a menacé à plusieurs reprises d’intervenir militairement et a imposé de lourdes sanctions au Niger.

Les régimes militaires du Burkina Faso et du Mali affirment que toute opération militaire contre le Niger ou contre eux-mêmes serait « illégale » et « absurde » et entraînerait une « réponse immédiate » de leur part.

« Cette alliance sera une combinaison des efforts militaires et économiques des trois pays « , a déclaré aux journalistes le ministre malien de la Défense, Abdoulaye Diop.

« Notre priorité est la lutte contre le terrorisme dans les trois pays « , a-t-il ajouté.

La région du Liptako-Gourma, à cheval sur la frontière trinationale Mali, Burkina Faso et Niger, a été touchée par les activités jihadistes ces dernières années.

Bamako et Ouagadougou, dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir lors de coups d’État respectivement en 2020 et 2022, ont presque immédiatement exprimé leur solidarité avec les généraux de Niamey après le coup d’État de juillet.

Ces derniers restent rigides et maintiennent en prison le président déchu Bazum, qu’ils veulent juger pour « haute trahison ».

Au moins dix attaques attribuées aux jihadistes ont fait une centaine de morts, dont la moitié de civils, depuis le coup d’État du 26 juillet.

L’« Alliance sahélienne », qui regroupe différents États et institutions, notamment la France, l’Allemagne et les États-Unis, a suspendu ses programmes d’aide au Niger.

Les trois États du CCG étaient membres de l’alliance G5 Sahel soutenue par la France (les deux autres membres étaient le Tchad et la Mauritanie), créée en 2017 pour contrer les organisations jihadistes. Cette alliance est désormais considérée comme cliniquement morte.

Les relations des trois pays, notamment avec la France, se sont détériorées. Paris, qui a déjà été contraint de retirer les forces armées françaises du Mali et du Burkina Faso, est en désaccord avec le Niger après que le nouveau régime de Niamey lui a demandé de retirer ses troupes et son ambassadeur. Le gouvernement français refuse de reconnaître la junte.