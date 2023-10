Contribution – M. Ahmed Attaf devant le conseil de sécurité et l’Assemblée Générale des Nations Unies : Une voix algérienne de vérité sans complaisance.

Devant le conseil de sécurité comme à l’assemblée Générale des Nations Unies, c’est avec le même ton révolté, la même condamnation du sionisme dont il a mis en exergue les crimes de guerre odieusement horribles commis contre les populations civiles de Ghaza, M. Attaf a parlé en expliquant qu’Israël n’aurait pu accomplir ce génocide sans le soutien de l’occident complice.

C’est aussi dans une langue savamment maniée dans sa portée sémantique, le respect de ses règles rigoureuses, le sens profond et l’intonation qui siéent à décrire l’horreur sioniste, mais aussi dans un engagement de solidarité inconditionnelle de l’Algérie avec la Palestine, en soutien à sa cause imprescriptible, qu’il a parlé devant une assemblée toute ouïe.

C’est encore, dans une logique implacable pour démontrer l’échec du conseil de sécurité et l’impuissance de la communauté internationale à venir en aide aux civils de Ghaza, dans une Palestine meurtrie, trahie par les siens normalisés dans le monde arabe, et abandonnée par l’Occident insensible aux appels, les siens comme ceux des Nations Unies, au secours humanitaire, pendant que certaines voix impudiques continent de jeter de l’huile sur le feu, sans se soucier des conséquences de leur paroles insensées, dans un flagrant parti pris, sur un embrasement de la Région, voire du monde.

Crimes de guerre, extermination raciale, nettoyage ethnique, déplacement de la population par la menace et la force, autant de faits documentés que commet l’Etat hébreux avec la complicité de l’Occident sous couvert d’un présumé droit de défense illégitime de l’occupant et, face à cela, le strident silence de certains pays arabes normalisés, qui se bouchent les oreilles et ferment les yeux, pour ne pas entendre les détonations des déflagrations meurtrières et ne pas voir le drame des femmes et enfants nourrissons suffoquer sous les décombres .

‘’صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ » Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas ’’ revenir (de leur égarement) ».

Au-delà de leur surdité, leur aphasie, leur cécité, leur dérive historiques et leur errements honteusement mal assumés, Ils n’ont de Qibla qu’une prosternation capitularde pour le sionisme, et d’autres que leur bout du nez, pour justifier leur injustifiable trahison machiavélique.

Quand aux pays occidentaux, ayant été historiquement à l’origine de la création de l’Etat hébreux, ceux-là, comparés aux normalisés, ont le mérite d’être fidèles à leur histoire, à leur position, à leur décision et leur principes, malgré le temps et sans trahison des leurs..

Cependant, les uns comme les autres, sont coupables du même crime contre le peuple palestinien quelque soient leurs motivations et/ou leurs prétextes diplomatiques qui ne trompent plus personne.

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

lapatrienews.dz