Contribution

Les manœuvres « Africa lion» d’Agadir

Elles n’ont de marocain qu’un lamentable scénario d’une répétition à la Hollywood, à l’effet d’un marketing de communication creuse et d’annonce stérile, tout comme il est vrai qu’elles n’ont rien de marocain, ni d’africain, mais plutôt d’israélien en catimini.

Ces manœuvres militaires sont une pâle réplique osée de se comparer aux manœuvres authentiquement algériennes de cette Algérie qui, à elle seule et par elle-même, conduites dans la nuit sombre et à balles réelles, par l’Armée Nationale Populaire et ses militaires professionnels aguerris, en temps de paix mais aussi en prévision d’une éventuelle guerre réelle.

Ces manœuvres que le Maroc a tenté, bien des fois, d’organiser, en vain, en territoire sahraoui, se sont déroulées en terre marocaine et bien loin du Sahara Occidental, à Agadir.

Le Maroc, a abdiqué, encore une fois, au refus américain, parce qu’il lui fallait absolument des manœuvres pour vanter ses soldats, tout comme sa diplomatie de la ruse mais d’échec, enrôlés dans une aventure coloniale impossible du Sahara Occidental.

Le « niet » américain devrait faire songer la propagande makhzénienne, qui fait appel, notamment, à son consultant de service invétéré et étourdi, qui se dit expert, Manar. Celui-là qui ne rate pas un commentaire pour comparer le Maroc à l’Algérie, bien au dessus de sa basse besogne et de son absurdité devenue légendaire et objet d’une moquerie planétaire, sur les réseaux sociaux et, pour cause, ses lamentables prestations sur la télévision marocaine, un fiasco qui en dit long sur ses limites intellectuelles et ses interventions contre-productives pour le Makhzen..

Mais, le sujet concerne des manœuvres militaires et non pas une réplique aux insultes impropres d’un faux expert, incrédule et qui ne sert à la propagande makhzénienne, que comme une caisse de résonance sans écho aucun, juste pour plaire au Makhzen. Le Makhzen a grand besoin de génie et d’intelligence, mais surtout de bon sens, que des commentaires d’un abruti qui ne peut prononcer une phrase sans tenter d’égratigner, au passage, l’Algérie, son peuple, serein, sûr et certain de son pays, confiant en sa gouvernance et son armée.

Quant aux manœuvres dans ce pays, qu’elles soient militaires ou autres diplomatiques, dans ses sports favoris, le Maroc a tout le droit d’organiser les manœuvres qui lui plaisent avec qui il veut. Mais qu’il se ravise de penser que l’Algérie est désarmée !

Il reste qu’une vérité historique est à dire : Si le Maroc a toujours vécu dans une éternelle quête de protection extérieure, depuis son protectorat à son indépendance factice à la Lyautey, l’Algérie est fière d’avoir chassé une colonisation de 132 ans d’oppression, de dépeuplement et de dépersonnalisation des algériens. Dans sa manœuvre, la France coloniale s’est faite aidée par l’Otan sans y parvenir.

Leçon d’histoire à méditer : Aucune alliance militaire ou diplomatique, de surcroit, corrompue, au monde, ne peut vaincre la détermination des peuples épris de justice et d’indépendance, le peuple du Sahara Occidental en est un exemple !

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

https://lapatrienews.dz/contribution-les-manoeuvres-africa-lion-dagadir/