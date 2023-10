Contribution – Le « Balfour » du 21ème siècle : Le même combat en Palestine et au Sahara Occidental

Après la trahison, l’occupation, la colonisation avec des colonies qui poussaient comme des champignons, les normalisations frénétiques des pays arabes traitres, revoilà l’Occident, à sa tête, les Etats Unis, suivi par une Europe travestie, à sa tête la France gaulliste, jusqu’à ses récents membrées, qui se liguent pour légitimer le génocide des palestiniens, dans l’objectif de dépeupler la Palestine des palestiniens.

Un plan diabolique qui se dessine sur le dos de la Palestine, en exploitant un rapport des forces et un carnage des populations civiles de Ghaza. Tout cela, se passe sous les yeux du monde, des opinions publiques dans ces mêmes pays révoltées par les positions de leurs propres gouvernances et leurs positions iniques légitimant sous couvert d’une présumée doctrine de défense et de « sécurité d’Israël », ce qui est une opération de génocide humain et d’épuration raciale.

La conférence du Caire, une initiative qui s’est soldée comme un coup d’épée dans l’eau puisque désertée par les manœuvriers de la terreur et les soutiens d’un « Balfour du 21ème siècle » !

Quoi en dire sinon, honte à vous et à tous vos supplétifs des pays arabes de la basse besogne des pays « normalisés » de vouloir récidiver une répétition de l’histoire : Faire fuir les palestiniens par la terreur, tuer ceux qui résistent, terroriser femmes et enfants, pour occuper toute la Palestine dans un fait accompli sous le, prétexte de la lutte contre le terrorisme et Hamas.

La question palestinienne est là, têtue, par des faits d’armes et une résistance qui ne faillit pas, puisque le droit international est confisqué par les pays occidentaux qui s’en servent, usent et en abusent à leur gré. Mais le plus décevant est de voir, je le redis, ces « mounafikines moutabiine», hurler avec les loups et se terrer dans leur silence complice.

Que diront ces roitelets se disant arabes et musulmans, et d’autres se prenant pour des commandeurs des croyants et se targuant de présider le Comité d’El-Qods, à l’instar du monarque marocain, devant l’histoire qui le jugera demain sous terre, pendant que son peuple vocifère le refus d’une normalisation maroco-sionsite contre nature ?

Si celui-ci s’est fourré dans une alliance pro-israélienne machiavélique pour se faire aider par le bourreau du peuple palestinien qu’il prétend défendre tout en espérant bénéficier de ses méthodes génocidaires envers le peuple sahraoui, il n’a aucune crédibilité, ni en tant que roi, encore moins envers de la cause palestinienne. Son message à Netanyahou en dit long sur sa traitrise.

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

lapatrienews.dz