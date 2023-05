Contribution/Bobards de la propagande marocaine : Gros comme les failles inverses de leurs petites cervelles convulsives

Par Mohamed El-Abassi

La presse « kedbomadaire » de cette fin de semaine autant que la propagande makhzénienne quotidienne s’épanche sur la visite du Président Tebboune au Portugal à grand renfort de mensonges, gros comme une maison, d’affabulations et de contre-vérités manifestes, allant jusqu’à la qualifier grossièrement d’une visite « en catimini », autrement dit, secrète ou discrète, et cela, en dépit d’un déploiement protocolaire spectaculaire dans les rues de Lisbonne et sous le regard des lisboètes contemplateurs joyeux de cette visite, en plus d’une large couverture médiatique au Portugal et en Algérie pour ne citer que les deux pays concernés.

Un pitoyable exercice de mensonge gros comme une énormité pour discréditer, l’Algérie parce qu’elle marque des points au moment où le Makhzen, devenu aussi infréquentable qu’indésirable, n’entretient, par dépit, plus de relations bilatérales qu’avec l’entité sioniste dans un tête-à-tête exclusif plus fatalement diabolique qu’il se retrouve entrainé dans un descente aux enfers, sans être aîlé pour pouvoir s’en évader à la façon justement de Lucifer.

Le dromadaire ne voit pas sa bosse

Quand au monarque, soit qu’il est boudé, soit qu’il se débine en annulant en série des visites annoncées et n’assiste plus aux rencontres multilatérales auxquelles il est officiellement invité.

L’exemple est édifiant de celle au Sénégal où se trouvait déjà sur place, en précurseur pantois, son ministre Bourita au moment où tombait, à la dernière minute, l’information sur son report sine die sous le fallacieux prétexte d’une « grippe », mais alors qu’il se trouvait dans une véritable villégiature au Gabon en rêvant de gambader dans la brousse, si vieillesse le pouvait, avec son ami d’enfance après une séance photo ridicule sur fond d’un sac de pesticide volé au peuple du Sahara Occidental.

En fait, le Makhzen à travers sa propagande en veut jalousement à l’activité superbement dense et intense autant au plan diplomatique que dynamique, qu’elle l’est, à l’intérieur en veillant au bien-être de son peuple et au développent économique national.

Dans le pays qui est désormais et complètement à l’ouest, le monarque marocain a battu tous les records d’absentéisme, comme un mauvais élève en buissonnière, de son propre pays pendant que la rue marocaine bouillonne toujours de révolte de la faim et contre l’injustice, en préférant détourner le regard depuis son château à Paris et faire la bringue avec ses nouveaux compères délinquants, les frères Zaiter.

La réponse à une seule question illustre cette jalousie qui ronge profondément le Makhzen et les scribouillards de sa propagande impuissants d’y répondre. A quand date la dernière visite de leur monarque à l’étranger ?

A bien y chercher, l’on se perdrait dans la préhistoire mais le mystère est définissable, cette fois-ci, quand on sait qu’une trentaine d’ambassadeurs s’ennuient à Rabat depuis 2020, en attendant de présenter leurs lettres de créance au roi, incapable de tenir debout le temps d’une cérémonie ponctuée par d’incessantes courbettes insensées.

C’est probablement cette raison et en réaction à un tel irrespect indûment infligé à des représentants plénipotentiaires de pays étrangers, qui fait penser à certains de déménager à Alger où le Président Tebboune les reçoit aussi vite qu’ils sont accrédités.

Une visite d’Etat historique

Mais en revenant à la visite du Président Tebboune au Portugal, celle-ci a été bel et bien couronnée par la signature d’accords concrets, après des entretiens en tête à tête, élargis ensuite aux deux délégations et une parfaite convergence des vues sur, notamment, la question du Sahara Occidental, en ce sens qu’elle constitue un cas de décolonisation à parachever en vertu du processus onusien en cours sous la direction du représentant spécial du secrétaire général des nations Unies pour le Sahara Occidental.

Là aussi, le Président portugais a été catégorique pour dire que son pays appuie une solution conformément aux résolutions de l’ONU en balayant, surtout, la prétendue thèse marocaine de l’autonomie qui se voit, au grand dam, du Maroc, orpheline de soutien bien malgré les prétentions d’une propagande de matraquage et d’un forcing diplomatique inutile.

Mais, qu’est ce qui dérange tellement le Makhzen pour déverser toute cette animosité sur un déplacement présidentiel souverain dans un pays ami de longue date et avec lequel Alger entretient les meilleures relations du monde ? Est-ce par que le Portugal est voisin de l’Espagne avec laquelle l’Algérie a gelé son traité de bon voisinage et le renforce davantage avec le Portugal ? Le Maroc va-t-il relâcher ses migrants pour envahir le Portugal ? A-t-il des écoutes grâce à Pegasus pour faire chantage au premier ministre de ce pays ?

Non, le Portugal n’est pas l’Espagne de Pedro Sanchez et c’est ce qui fait prendre conscience au Maroc son isolement dans la méditerranée pendant que Paris boude le monarque marocain, que l’Italie coopère dans une parfaite symbiose avec l’Algérie, et que le Maroc s’accoquine avec le premier ministre ibérien le temps qui reste de son mandat finissant dans l’échec.

Autant de questions à inscrire dans la phobie et la paranoïa du makhzen qui ne s’attendait pas à cette « impromptue » visite et qui craint l’Algérie, encore une fois, qui marque des points dans un esprit de coopération de bonne foi et dans l’intérêt mutuel contrairement au Maroc qui s’essouffle lamentablement dans le mensonge, la corruption et la médisance au service d’un dessein colonial au Sahara occidental qui conditionne vainement et inutilement toute sa politique étrangère et condamne, par conséquent, son peuple à la misère et à la famine.

En outre, les coups portés au Maroc, à sa réputation et à sa propagande, et du fait de son implication directe , à coup de dizaines de milliers d’euros, dans une affaire de fraude électorale et d’achat des votes à Melilla, et récemment, par une victorieuse opération de l’armée sahraouie contre l’occupation marocaine derrière le mur de la honte, et encore, l’unanimité des conclusions du comité de décolonisation à Bali en faveur de la cause sahraouie, sont aussi à mettre à l’actif de cette levée des boucliers ciblant l’Algérie mais, dans une vaine tentative de détourner le regard de là où ça fait mal : La décolonisation du Sahara Occidental !

MarocKedbo et consorts devraient s’intéresser à leur pays, peuple et roi, plutôt qu’à une Algérie qui avance sereinement ignorant leurs jappements furibonds et inconsolables.

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

La patrie news