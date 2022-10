Conseil des ministres Mauritanie aujourd’hui: communiqué.

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 05 octobre 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dénommé « Office National des Ports de Pêche (ONPP) ».

Le projet de décret actuel apporte un certain nombre d’avantages en termes de mutualisation des moyens techniques, financiers et humains, de développement et de modernisation des infrastructures portuaires de pêche et de débarquement des produits de la pêche, de pilotage du schéma directeur des infrastructures portuaires et d’amélioration de l’offre portuaire en cohérence avec les orientations stratégiques et les priorités de la politique sectorielle dans un souci d’efficacité, d’efficience et de respect des engagements internationaux.

Le Ministre de la Justice a présenté une communication sur les états généraux de la justice (Réflexion participative sur la justice que nous voulons).

Cette communication propose l’organisation de forums publics sur la justice, dans le but d’obtenir des résultats à même de promouvoir le secteur et lui permettre d’accompagner les grandes transformations que connait notre pays aujourd’hui.

C’est à juste titre que se concrétise la vision contenue dans la déclaration de politique générale du gouvernement visant à mettre en œuvre le programme de Son Excellence le Président de la République, en l’occurrence Mes engagements.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre des Finances et le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ont présenté une communication relative au problème de la propriété foncière dans la ville de Nouakchott.

Cette communication vise à diagnostiquer la réalité de la gestion de la propriété foncière dans notre pays, et les moyens de changer les déséquilibres qui existent en raison de l’accumulation de gestions dysfonctionnelles, avec une volonté sérieuse de changer cette situation selon un plan concerté demandant fermeté et rigueur.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif a fait le point sur les conditions d’ouverture de l’année scolaire 2022-2023, sur l’ensemble du territoire national.

Cette communication met en outre l’accent sur l’importance qu’accorde SEM le Président de la République au lancement de l’école républicaine, dont l’objectif principal est de consolider l’unité nationale et d’éliminer les différences.

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme a présenté une communication relative à la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires ».

Cette communication a pour objet de présenter le cadre juridique préconisé pour la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires.

L’objectif principal de l’agence est d’assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des produits de l’alimentation animale. Elle vise, aussi, à garantir que la circulation des marchandises importées et celles qui sont produites localement, soit réalisée en conformité avec des normes et standards suffisamment fiables pour garantir la fourniture d’aliments surs et sains. Cela suppose de la part de l’Agence, un contrôle renforcé sur l’ensemble des produits alimentaires tant à l’importation que sur le marché intérieur et à l’exportation.

Les Ministres des pêches et de l’Economie Maritime, de l’Elevage et de l’Environnement et du Développement Durable ont présenté, chacun en ce qui le concerne, une situation détaillée de l’état d’avancement des projets de développement relevant de son département.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Secrétariat Général de la Présidence de la République

Etablissements Publics

Agence de Gestion des Palais des Congrès de Mauritanie

Directrice Générale Adjointe : Mariem AHMED MOUHAMEDOU, titulaire d’un Master2 en monnaie, banque et finances, précédemment attachée à la Présidence de la République.

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

Cabinet du Ministre

Chargé de Mission : Bismillah Elih AHMED SALEH, diplomate, titulaire d’un Diplôme Supérieur en Relations Internationales

Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement

Etablissements Publics

Autorité de Régulation de la Publicité,

Président : Mohamed Abdellahi OULD LEHBIB.