Conseil de sécurité: quatre sessions prévues sur la question sahraouie au mois d’octobre.

NEW YORK (Nations unies) – Le Conseil de sécurité prévoit quatre sessions en octobre pour débattre des derniers développements de la question sahraouie, y compris du renouvellement du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (MINURSO), selon le programme publié lundi sur le site de l’ONU.

L’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, doit présenter son rapport sur la situation dans les territoires occupés et aborder le mandat de la MINURSO qui expirera le 31 octobre.

Le dossier du Sahara occidental fera l’objet de débat et de concertations, notamment le renouvellement du mandat de la MINURSO, dans le cadre de séances de travail et de rencontres prévues les 11, 16 et 30 octobre, selon l’agenda des sessions du Conseil de sécurité de l’ONU du mois d’octobre. Une première réunion a eu lieu lundi.

Lors des sessions du Conseil de sécurité qui seront dirigées par le Brésil, qui assure la présidence tournante du Conseil, un exposé sur le dossier du Sahara occidental sera présenté aux membres par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Sahara occidental, chef de la MINURSO, Alexandre Ivanko ainsi que l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura.

La question de la prorogation du mandat de la MINURSO y sera également abordée.

Les débats du Conseil de sécurité de l’ONU interviennent dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre entre le Front Polisario et le Maroc, suite à la violation par l’armée d’occupation marocaine de l’accord de cessez-le-feu, en ciblant des civils sahraouis sans défense.

Le Conseil se réunit également peu de temps après une tournée effectuée début septembre dernier par Staffan de Mistura dans la région, où il a pu pour la première fois se rendre dans les territoires occupés et rencontrer des représentants d’organisations de défense des droits de l’Homme et d’institutions médiatiques sahraouies, qui lui ont présenté des témoignages vivants et des rapports détaillés sur les crimes perpétrés par le Maroc pour les inclure dans son rapport.

Il s’est ensuite rendu au Maroc, avant de visiter l’Algérie et la Mauritanie, deux pays observateurs dans le processus conduit par les Nations unies.

APS