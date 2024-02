Conseil Constitutionnel annule le décret de Macky: Réaction de Aminata Tourè

Le Conseil constitutionnel a « invalidé » ce jeudi 15 février 2024, le report de l’élection présidentielle, décidé par le Président Macky Sall, soutenu par le Parlement.

Il a jugé que la loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, est contraire à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel a également annulé le décret n°2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.

La plus haute juridiction du Sénégal a statué que l’élection présidentielle devait se dérouler comme prévu. La décision du président Macky Sall de reporter le vote est nulle et inconstitutionnelle, a-t-elle jugé.

Aminata Tourè (mimi) pour les familiers a réagi à la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de la présidentielle. Elle qui considère le report comme étant « une descente aux enfers », estime que le « conseil constitutionnel a fait ce que le peuple attendait de lui ».

L’ancienne Première ministre et ancienne camarade de parti du Président Macky Sall n’a pas réussi, pour rappel, son parrainage. Ce qui lui vaut de voir sa candidature invalidée par le Conseil Constitutionnel.

Ecoutez sa réaction.

Réaction de Aminata Tourè