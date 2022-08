Conflit Gaza: Israël accepte une trêve proposée par l’Egypte

Alors qu’Israël et le Jihad islamique connaissent leur plus grave confrontation depuis un an, une trêve serait en passe d’être décidée.

Fin de la confrontation ? Selon une source au sein des services de sécurité égyptiens, Israël aurait accepté une trêve proposée par l’Egypte dans la bande de Gaza, où 31 Palestiniens dont six enfants sont morts. Le Caire attend désormais la réponse palestinienne. Une source au sein du groupe palestinien a confirmé que des négociations étaient en cours.

«La partie israélienne a accepté la trêve», a ainsi déclaré un responsable égyptien, sous le couvert de l’anonymat, sans donner de détail sur le calendrier de cette trêve. La confrontation entre le Jihad islamique et Israël est la plus grave depuis la guerre éclair de 2021.

Source:liberation (France)