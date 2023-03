Conférence de la HAPA sur la digitalisation et la promotion de la femme mauritanienne

La Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) a organisé mardi, à l’hôtel Mauri- Center de Nouakchott, une conférence sur le thème « la digitalisation et la promotion de la femme mauritanienne ».

La rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de conférences animées par la HAPA, dans le but de promouvoir et d’autonomiser les femmes dans de nombreux domaines.

Cette conférence intervient plus particulièrement dans le cadre des manifestations mondiales commémorant la Journée internationale de la femme, a affirmé à cette occasion, le président de la HAPA, M. El Housseine Ould Meddou, selon lequel, la digitalisation est considérée comme une nouvelle conquête ouverte aux femmes afin d’en tirer profit en matière de promotion, notamment de leurs droits ainsi que pour présenter leur image non déformée en tant qu’acteur efficace et vecteur de développement et de production.

La conférence a commencé par un discours descriptif sur le thème en arabe, en français et dans les langues nationales, présenté par les deux membres de la HAPA Mme Hawa Mint Meiloud et Mme Halima Diagana, suivi d’une intervention faite par la députée Fatimetou Mint Mohamed Moustapha sur la digitalisation et la participation politique de la femme.

Mme Lalla Aicha Mederkou a fait, quant à elle, un exposé sur la digitalisation et la promotion féminine.

La clôture de la manifestation a été marquée par des discussions et des recommandations axées dans leur intégralité sur l’utilisation de la digitalisation pour renforcer le rôle des femmes mauritaniennes

SourceUrl: https://alwiam.info/fr/ar/13005