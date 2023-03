38ème Journée internationale des droits des femmes à Tasiast.

Les femmes ont de nouveau été à l’honneur le 8 mars dernier, avec un programme d’activité d’une grande richesse et fort en émotions. Les membres invités des familles des 155 employées de Tasiast ont ainsi pu découvrir la qualité des installations mises à leur disposition et l’attention qui leur est portée dans l’aménagement de certaines de leurs conditions de travail.

Au cours des dernières années, Kinross a en effet mis en œuvre de nombreux aménagements en vue de l’intégration optimale des femmes à son contexte minier et industriel. Ainsi, la possibilité donnée aux employées enceintes d’effectuer en avion les déplacements liés aux rotations, l’accroissement de la durée du congé de maternité, porté à 28 semaines, ou l’inauguration d’un Espace de détente réservé aux femmes sont autant d’illustrations de l’attention que porte Tasiast à ses employées.

Au cours de la journée, les interventions de plusieurs femmes inspirantes, parmi lesquelles Mmes Maria Rodmell, MHRM, Vice-Présidente (Ressources humaines) de Kinross Gold, venue tout spécialement du Canada pour l’occasion, Lo Khadijetou Cheikh sociologue et ancienne professeur d’Université, Maimouna Haida, pilote de ligne sur Air Mauritanie et Mariem Haballa, une des premières femmes électricienne at Tasiast, ont quant à elles suscité les débats sur le chemin qu’il reste à parcourir pour faire évoluer la condition des femmes en Mauritanie et dans le Monde…dans le secteur minier et au-delà.

Aujourd’hui, convaincue de la nécessité de leur ouvrir davantage d’opportunités professionnelles, Kinross Tasiast envisage d’augmenter le nombre de recrutements de femmes dans ses équipes.



#iwd2023 #embraceequity #kinross #tasiast