Condoléances à la famille Hanene Ould Sidi

Ahmed Ould Bettar présente ses condoléances les plus attristées au Ministre de la Défense nationale, à la suite du décès de sa mère, rappelée à Allah le 29 mars 2023.

A cette douloureuse occasion, il a adresse ses condoléances sincères ainsi que celle d’Ehl Bettar à la famille bienfaisante Ehl Hanena, priant Allah le Tout Puissant d’accueillir la défunte en Son Saint Paradis Amin.

A Allah nous appartenons et à Lui nous reviendrons

We Inna Lillahi We Inna Illeyhi Rajioun