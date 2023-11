Concours de journalisme : L’UNFPA prime quatre journalistes mauritaniens

EN BERF | #Cridem – Les gagnants du concours des meilleurs articles de presse écrite, en ligne et audiovisuel (radio et Télé), organisé par UNFPA, en collaboration avec le SWEDD et le ministère de la Communication, ont été dévoilés, ce mardi 31 octobre.

Le Prix du journalisme papier a été remporté par Babacar Nam. Celui de la presse en ligne par Cheikh Aidara de L’Authentique. Le journaliste de Mourabitoun TV Issa Fofana a remporté le prix de la Télévision et Kaber Sidi de Radio Mauritanie, le prix de la radio.

Les thématiques du concours portaient sur la planification familiale, la santé maternelle, les violences basées sur le genre et dividende démographique.

Pour rappel, ce concours avait été lancé le 9 octobre 2023. Une trentaine de journalistes avait pris part.

Source: cridem