Conclusion de la 113ème Réunion Ordinaire de l’Union Economique Arabe

Ousmane Mamoudou Kane, ministre de l’Economie manufacturière, a clôturé la réunion du 113e Conseil des ministres du Conseil des entités économiques arabes tenue à Nouakchott le 23 mai.

Les participants à la 113e réunion ordinaire de l’Union économique arabe ont voté en faveur de certaines résolutions, notamment :

Le Conseil tient à remercier la Mauritanie pour l’accueil favorable et l’organisation de la Conférence des mécanismes de développement de l’investissement et du commerce dans les pays arabes qui s’est tenue à Nouakchott.

Au début de la procédure, Monsieur le Ministre de la Promotion de l’Economie Manufacturière. Ousmane Mamadou Kane a souligné que la conférence a bénéficié des éloges du Président de la République, Mohammed Urd Cheikh El Gazouani, qui a réuni toutes les conditions de la réussite de la conférence.

Sous la direction de Sa Majesté le Président de la République, il met en œuvre un programme visant à bâtir une économie productive et diversifiée au Japon, notamment le développement et la qualité des infrastructures qui soutiennent la croissance économique. travaux. ..

Il a ajouté que la Mauritanie est honorée d’abriter les travaux de cette session dans la perspective du 5ème Sommet économique arabe qui se tiendra dans notre pays au début de l’année prochaine.

Le ministre a exprimé sa conviction que les réformes mises en œuvre ces dernières années jetteraient les bases d’une économie plus solide et résiliente. Révision de la loi sur les partenariats public-privé (PPP), création de l’administration générale dédiée, loi sur les marchés publics, création de l’agence de promotion des investissements (APIM) de Mauritanie, réforme de la zone franche de Nouadhibou (ZFN) récemment par le gouvernement mauritanien pour réaliser ces fait partie de l’initiative de.

Ousmane Mamadou Kane a évoqué une présentation ces derniers jours sur les opportunités d’investissement dans des secteurs porteurs tels que la pêche, l’agriculture, l’élevage, les mines et l’économie numérique, ainsi qu’une présentation sur la vision du secteur privé de l’environnement des affaires en Mauritanie. ..

Cette série de présentations s’est terminée par une visite de site dans la ville de Nouadhibou. Le ministre a dit espérer que ces activités permettront aux invités arabes de découvrir des opportunités d’investissement en Mauritanie.

Ministre des finances et de la planification économique du Soudan, Président et Ph.D. de la 113e réunion du Conseil des Émirats arabes unis. Jibril Ibrahim tient à remercier tous les membres présents pour les efforts qu’ils ont déployés pour préparer avec succès cette session. Et merci de vous présenter à cette occasion l’Initiative de sécurité alimentaire, annoncée en 2013, a ralenti pour de nombreuses raisons et a demandé l’approbation d’une assistance pour reprendre cette initiative. Mohammed Ahmed Arnie, Secrétaire général du Conseil économique arabe, a lu une lettre de remerciement au Président Mohammed Urd Sheikh El Gazouani au nom des participants. Nous avons résumé les conditions favorables à la tenue de cette conférence. La session s’est terminée par la signature d’un protocole d’accord entre le Centre d’échange d’enseignement à distance (CFED) et la Fédération arabe des formateurs, qui opère au sein de l’Unité économique arabe.