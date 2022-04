Yahya Ahmed ElWaghef

Concertation nationale

Au cours de la concertation nationale, les participants auront à mettre en diapositive les recommandations les plus importantes, afin de répondre à un certain nombre de questions pendantes : dans quelle mesure ces assises répondent- elles aux aspirations du peuple mauritanien à construire un État moderne ? Quelles sont les forces gagnantes et perdantes des résultats de cette concertation? Quelle est la capacité des participants peu satisfaits par ses résultats susceptibles d’entraver la mise en œuvre de ses décisions ?

D’autre part, dans quelle mesure les partis politiques et la société civile séront-ils capables de faire pression sur les différents acteurs officiels ou non pour mettre sur pied les résultats de cette concertation longtemps au point mort si bien que les portes de la Présidence étaient ouvertes depuis l’arrivée de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aux commandes du pouvoir ? Quels sont les résultats susceptibles de trouver leur chemin vers la berge du salut, et lesquels rencontreront des obstacles dans leur mise en œuvre ?

Pour le moment, je pense que nous n’avons pas encore les réponses satisfaisantes mais les jours qui viennent nous édifierons certainement davantàge.Wait and see.