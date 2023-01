Comparution de l’ex-président et de hauts responsables devant le président du tribunal

L’audition de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et de hautes personnalités s’est achevée jeudi après-midi au tribunal de Nouakchott, présidée par Amar Ould Mohamed Lemine, président du tribunal spécialisé dans les délits de corruption.

Le juge a présidé le premier grand procès tant attendu des Mauritaniens depuis qu’une enquête sur la conduite de l’ancien président dans les affaires publiques entre 2009 et 2019 a débuté il y a deux ans.

L’interrogatoire consistait en une série de questions portant sur l’identité de chaque prévenu et vérifiant s’il avait reçu ou été informé d’un ordre ou d’une décision de le traduire en justice et chaque accusé a été informé de la date de sa comparution devant le tribunal, qui est le matin du 25 janvier, ainsi que des noms des juges nommés pour le procès.

L’audience d’aujourd’hui s’est déroulée conformément aux procédures d’interrogatoire obligatoires prévues par le Code de procédure pénale mauritanien, qui doivent être effectuées au moins huit jours avant la date du procès.

À l’issue des interrogatoires, le président du tribunal n’a prononcé aucune ordonnance de placement en prison de l’accusé, en particulier de l’ancien président, qui devait être détenu, car il était en état de liberté provisoire et parce que, selon la police judiciaire, “il a tenté de voyager après avoir été informé de sa convocation par le tribunal des crimes de corruption pour comparaître devant lui aujourd’hui”.

Alors que Mohamed lemine Boubat, un homme d’affaires proche de l’ancien président, était absent de l’audience pour des raisons de santé selon son avocat, le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, l’ancien Premier Ministre Yahya Ould hadmine, l’ancien Premier Ministre Mohamed Salem Ould Bechir, l’ancien ministre Mohamed Abdallah Ould Oudaa, l’ancien Ministre Taleb Ould Abdi Vall, l’ancien directeur de la SOMELEC, Mohamed Salem Ould Brahim Vall, l’ancien président de la zone franche de Nouadhibou Mohamed Ould DAF,l’ homme d’affaires et gendre de l’ancien président Mohamed Ould Msaboue, l’exécuteur et notaire : Mohammed Lemine Elkay, et Yaacoub Ould Atigh.

La comparution et la séance d’interrogatoire des accusés dans le dossier de la décade se sont déroulées sous des mesures de sécurité strictes entourant le palais de justice, et en présence d’une police antiémeute et d’agents de sécurité qui ont renforcé le contrôle des couloirs et des entrées du palais de justice, afin d’empêcher tout mouvement des partisans de l’ancien président.

Des partisans de l’ancien président se sont rassemblés devant le palais de justice, scandant des slogans de solidarité avec lui et protestant contre son procès.

Ce dossier passionnant, connu sous le nom de « dossier de la décennie », a débuté fin janvier 2020, après que le Parlement a approuvé la formation d’une commission parlementaire chargée d’enquêter sur la période du règne de l’ancien président, et la commission a préparé un rapport qui a été renvoyé à la justice, laquelle a enquêté pendant des mois, et a abouti à l’inculpation de 13 personnes pour notamment dilapidation de biens immobiliers et monétaires de l’État, obtention d’avantages matériels non mérités d’un groupe public et ingérence dans des entreprises incompatible avec la fonctionnalité en prenant et en recevant des avantages de contrats et de ventes aux enchères.

Au cours des deux dernières années, le dossier susmentionné a été transféré entre le pôle d’Enquête sur les Crimes Économiques, la chambre des mises en accusation et la Cour Suprême, avant de finalement se régler devant le Tribunal Pénal anti-corruption, qui tiendra sa propre session le 25 janvier.

L’ancien président, l’accusateur le plus en vue de ce dossier, avait annoncé dans des enregistrements ces deux derniers jours qu’il était prêt pour son procès et que son adversaire dans le procès, qu’il considère comme politique, n’est pas la justice, mais “un groupe entourant le président Ghazouani contrôlant les couloirs de l’Etat”, comme il l’a dit.

Le tribunal compétent pour les crimes de corruption a inculpé l’ancien président de “dilapidation des biens immobiliers et deniers publics, obtention d’avantages matériels non mérités d’un groupe public, ingérence dans des entreprises incompatibles avec la fonctionnalité en prenant et en recevant des avantages de contrats et de ventes aux enchères, octroi de privilèges injustifiés dans le domaine des transactions publiques, abus d’influence, abus de fonction, enrichissement illégal, dissimulation de produits criminels, entrave à la justice et blanchiment d’argent”.