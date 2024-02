Communiqué : une délégation de l’UFP à R’kiz

Dans le cadre du conflit foncier qui oppose différentes parties des populations à R’kiz, UNION DES FORCES DE PROGRÈS (l’UFP) a dépêché sur place une délégation de haut rang comprenant: le Secrétaire Général adjoint du parti, Mohamed Salem, le Secrétaire Federal de Nouakchott Mohamed o Sidi Ahmed et le Secrétaire Général de la Section de l’ufp de R’kiz M. Mohamed Lemine o Mohamed El Hanafi..

Au cours de son séjour dans la localité, du 10 au 11/02/2024, la délégation a rencontré les différentes parties en conflit qui leur ont fait part de la nature des problèmes posés et leur volonté respective de trouver une formule de compromis favorable à leurs intérêts respectifs et à la sauvegarde de l’unité des populations. La délégation de l’ufp a présenté sa vision sur les différends qui les opposent et les a encouragé de trouver des solutions consensuelles entre eux et conformes à la cohésion sociale.

L’initiative de l’ufp a été saluée par les protagonistes et les propositions bien accueillies par l’ensemble des parties en conflit qui, à cette occasion, ont loué l’engagement constant de l’ufp à préserver la cohésion nationale et le respect des droits de chacun, en particulier ceux des plus pauvres.

Les différentes parties se sont rencontrées et ont finalement trouvé un accord entre eux à leur commun avantage. Lorsque des divergences apparaissent au sein des populations, la responsabilité des patriotes et des organisations patriotiques est de jouer un rôle de facilitateur pour chercher et trouver avec les différentes parties des solutions consensuelles qui résolvent le conflit et préservent la paix civile.

Nouakchott le 12/02/2024.

Le Département de Communication.