Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

Le ministère des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l’extérieur se félicite de la décision rendue aujourd’hui (NDLR, vendredi) par la Cour internationale de Justice concernant la plainte introduite par l’Afrique du Sud contre la guerre génocidaire menée par les forces d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien sans défense.

Le ministère salue les mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale de Justice contre Israël.

Même si le gouvernement mauritanien espérait que cette décision inclurait un ordre d’arrêt immédiat de cette guerre brutale, il estime que les mesures que la Cour contraint Israël à prendre sont liées à la protection des Palestiniens et à l’abstention de les tuer et de les exposer à toutes sortes de sanctions morales ou physiques, et la nécessité d’œuvrer pour répondre aux besoins humanitaires qui leur sont nécessaires, représentent une étape importante vers la mise en œuvre des règles du droit international et du droit international humanitaire.

Au moment où le gouvernement mauritanien renouvelle sa gratitude à la République d’Afrique du Sud pour avoir parrainé cette plainte en faveur du droit et de la justice humanitaire, il exige la mise en œuvre immédiate de la décision de la Cour internationale de Justice et, d’autre part, appelle la communauté internationale à exercer toutes sortes de pressions nécessaires pour obliger Israël à mettre immédiatement fin à sa guerre injuste contre la bande de Gaza et le reste des territoires palestiniens occupés.

Ministère des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l’extérieur