Communiqué du conseil des ministres du jeudi 09 mars 2023

Le Conseil des ministres s’est réuni le Jeudi 09 mars 2023, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

-Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2014-060 du 13 mai 2014 portant réorganisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Concours.

Le présent projet de décret vise à améliorer le système juridique en vigueur en matière d’accès aux emplois publics et ce pour assurer plus d’intégrité, de transparence, d’équité et de performance à travers la création d’un mécanisme des recours jouissant de l’autonomie dans la prise de décision.

Les améliorations introduites concernent aussi les missions de la Commission Nationale des Concours par l’élargissement de son champ d’interventions pour couvrir l’enseignement supérieur, la responsabilité des jurys des concours et leurs rapports avec les candidats en plus des mesures relatives aux services d’appui de la commission.

-Projet de décret portant approbation du Contrat d’Exploration-Production sur le Bloc C-2 du bassin Côtier signé le 21 février 2023 entre l’Etat Mauritanien et la Société Shell E&P Mauritania.

En application d’une politique promotionnelle visant à relancer le secteur pétrolier par, entre autres, la promotion de l’exploration au niveau des blocs libres, dans une conjoncture marquée par la baisse des activités dans ce domaine, une certaine flexibilité est nécessaire en vue de faire bénéficier notre pays des meilleures retombées sur l’économie nationale, et de garder sa position comme pays attractif pour l’investissement étranger, c’est dans ce cadre que ce projet de décret vient autoriser l’approbation du Contrat d’Exploration-Production sur le Bloc C-2 du bassin Côtier signé le 21 février 2023.

-Projet de décret portant approbation de l’Avenant n°2 au Contrat d’Exploration-Production sur le Bloc C-10 du bassin Côtier signé le 21 février 2023 entre l’Etat Mauritanien et la Société Shell E&P Mauritania.

Compte tenu de l’importance de i) renforcer les capacités pétrolières du bassin côtier, en particulier dans la conjoncture internationale actuelle caractérisée par une diminution des activités d’exploration, et ii) d’améliorer la flexibilité avec les concessionnaires situés dans les sections en eaux profondes d’une part, et étant donné que les dispositions de l’article 20 du code des hydrocarbures bruts relatives à la durée de la période de recherche ont pu être respectées d’autre part, ce projet de décret entérine la signature d’un avenant qui intègre le réaménagement des phases d’exploration du contrat d’Exploration-Production sur le Bloc C10 du bassin côtier.

Abordant la journée internationale de la femme, célébrée hier mercredi 8 mars 2023 par notre pays à l’instar de la communauté internationale, Son Excellence Monsieur le Président de la République présente ses félicitations à toutes les femmes mauritaniennes pour leur engagement dans le processus du développement économique et social de notre pays et réitère son engagement pour la promotion de leur autonomisation et la protection de leurs droits.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs a présenté une communication relative à l’exécution des projets au mois de janvier 2023.

La performance de la réalisation des activités programmées s’est relativement améliorée au mois de janvier. Le nombre et le pourcentage de projets dont le niveau de performance est satisfaisant au mois de janvier est quasi-inchangé par rapport au mois de décembre, tandis que le nombre de ceux dont le niveau de performance est moyen, a légèrement augmenté. Ainsi donc la performance des 67 projets dont les réponses ont été reçues montre une dynamique de progression positive en janvier 2023.

Enfin le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Présidence de la République :

Secrétariat Général de la Présidence de la République

Secrétaire Général du Conseil National de la Jeunesse

– Ahmed Mohamed El Moctar Ismail, titulaire d’un Baccalaureus en Droit et Cheria.

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire

Sont relevés de leur fonction :

– Yahfdhou Ould Chrif, Chargé de Mission ;

– Brahim Ould Ainina, Directeur de la Planification et de la Régulation des Constructions.

En outre, le Conseil a nommé les Présidents des Commissions de passation des marchés, comme suit :

– Drammane Seydi Boubou Camara pour le Premier Ministère et le Secrétariat Général du Gouvernement ;

– Khadijetou Mohamed Leghdaf pour les Ministères de la Justice ; et des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur ;

– Abdoulahi Wélé pour les Ministères des Affaires Islamiques de l’Enseignement Originel ; et de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Famille ;

– Mohamed Lemine Cheikhna pour les Ministères des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs et des Finances ;

– Maryem Haye pour les Ministères de la Fonction Publique et du Travail ; et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;

– Mbouye Hame Dey Baba pour le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ;

– Khoumbara Dah pour le Ministère de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif ;

– Ousmane Kane pour le Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie ;

– Cheikh Ahmed Babou pour le Ministère de la Santé ;

– Brahim Ahmed Ethmane pour les Ministères du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme ; et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

– Beibeni Ahmed Babou pour le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime ;

– Boye Maaouiya Mohamed El Moktar pour le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ;

– Mohamed Mouhamedou pour le Ministère de l’Agriculture ;

– Hasni Barick pour le Ministère de l’Elevage ;

– Mohamed Yehdhih Sidi Ahmed pour le Ministère de l’Equipement et des Transports ;

– Sid’Ahmed Moustapha pour le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;

– Demba Lelech pour le Ministère de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration ;

– Yaghoub Diéol pour le Ministère de la Culture de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement ;

– Dahid El Ghassem Zein pour le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.