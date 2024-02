Communiqué de Presse: Le Ministre Mauritanien, Kinross Gold et une délégation d’acteurs du secteur minier participent au 30ème Salon Mining Indaba

Nouakchott, le 7 février 2024. Kinross Gold Corporation est heureux de participer à nouveau comme Gold Sponsor à la 30ème édition du Salon “Investir en Afrique – Mining Indaba” qui se tient au Cap (Cape Town – Afrique du Sud) du 5 au 8 février. Pour la seconde année consécutive, un partenariat est en œuvre entre Kinross et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, représenté par une délégation du Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie conduite par son Ministre SE M. Nany Ould Chrougha.

Le Pavillon Mauritanie, auquel se sont également associés divers acteurs du secteur minier

(ANARPAM, MAADEN et MCM), bénéficie d’une grande visibilité. Son objectif consiste en effet à

assurer une promotion conjointe de l’attractivité de la Mauritanie comme pays d’investissement dans le secteur minier et comme vecteur du développement économique du pays.

La délégation de Kinross Gold, composée de J.Paul Rollinson, PDG, Claude Schimper, Directeur des Opérations et Mike Van Akkooi, Vice-Président Senior chargé des Relations extérieures et de l’ESG est accompagnée d’une importante délégation de Kinross Tasiast conduite par Brahim Ould M’Bareck,Président de TMLSA et Afjal Hashim, DG de Tasiast.

L’inauguration du Salon par le Président de la République d’Afrique du Sud a été suivie de

l’inauguration officielle du Pavillon Mauritanie. De très nombreux visiteurs ont assisté avec le plus grand intérêt à cet événement conduit conjointement par SE Monsieur le Ministre et J. Paul Rollinson.

La présence remarquée de la République Islamique de Mauritanie pour la seconde année consécutive à cette incontournable rencontre internationale permet de positionner le pays comme un acteur du paysage minier en Afrique.

Comme chaque année et à fortiori en cette 30 ème édition, la présence de Kinross Gold à Mining Indaba permettra de très nombreuses rencontres sur le Pavillon Mauritanie ainsi que d’importantes sessions de travail avec les plus importants acteurs du secteur minier en Afrique.

Kinross Gold est très heureux de s’associer de nouveau à la République Islamique de Mauritanie pour ce rendez-vous le plus complet en matière d’investissement, de financement,

FIN

Contact : Tasiast_Communications[at]kinross[dot]com