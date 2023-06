Communiqué de presse

Lancement du projet RIMé[email protected]

Porté par l’ambassade de France en Mauritanie, en partenariat avec la plateforme Médias & Démocratie (M&D),, l’Ecole publique de journalisme de Tours (EPJT) et la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA), le projet RIMé[email protected] vise à appuyer les acteurs et les actrices de l’information en Mauritanie.

Il s’organise autour de 4 composantes principales visant la formation de journalistes mauritaniens (1), l’appui aux médias (2), le renforcement des capacités de gouvernance et de régulation des acteurs de l’information (3), et l’éducation aux médias et à l’information (4).

À travers ces composantes, RIMé[email protected] cible des publics variés que sont les journalistes, les médias, les régulateurs de l’information, mais aussi les acteurs non professionnels de l’information, comme les influenceurs et les blogueurs, ainsi que les organisations de la société civile, les collégiens et les lycéens, qui sont aujourd’hui de véritables « vigies de l’information ».

Par ailleurs, le projet est doté d’une stratégie qui a pour objectif la féminisation des métiers et des contenus de l’information. De façon transversale également, ce projet vise la lutte contre la désinformation et la promotion du journalisme d’investigation.

RIMé[email protected] s’inscrit dans le sillon de l’accord de coopération signé en avril 2023 entre la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA) et son homologue française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui permettra des échanges d’expérience et d’expertise en matière de régulation entre les deux institutions.

La plateforme Médias & Démocratie et l’Ecole publique de journalisme de Tours mettront leur expertise à disposition des journalistes et des médias. Elles proposeront notamment des formations intensives pour les journalistes mauritaniens, à Nouakchott et à Marseille, et des programmes d’accompagnement à la création de médias numériques innovants et de cellules de vérification de l’information (fact-checking) au sein de médias mauritaniens.

