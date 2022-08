Communiqué de Presse de l’Armée nationale

Par une décision individuelle indépendante, et en raison d’une méconnaissance des procédures judiciaires, l’incarcération d’un sous-officier de l’armée nationale a été empêchée, après qu’il ait été renvoyé en prison par le juge d’instruction de la ville d’Aleg.

Dès qu’il a eu connaissance de l’incident, le Président de la République en tant que Commandant suprême des forces armées a ordonné d’enquêter sur ce qui s’était passé et de prendre les mesures disciplinaires nécessaires pour éviter que de tels incidents qui contredisent l’esprit de la loi et le principe de la séparation des pouvoirs ne se reproduisent.

La décision du tribunal a été immédiatement exécutée.