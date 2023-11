Commissaire aux droits de l’homme: la Mauritanie a réalisé un saut

Commissaire aux droits de l’homme : La Mauritanie a réalisé un bond qualitatif

« Tous les indicateurs et rapports indiquent que les droits de l’homme en Mauritanie ont connu un saut qualitatif sans précédent depuis l’accession au pouvoir de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ».

C’est ce qu’a déclaré, mardi soir, le Commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, lors d’une émission de Radio Mauritanie « invité du journal ».

M. Ould Sidi a ajouté que le pays a réalisé des avancées dans tous les domaines liés aux droits de l’homme, à commencer par le renforcement des institutions nationales des droits de l’homme, à travers la mise en place de deux nouvelles institutions, l’Observatoire national des droits de la femme et de la fille, et la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, et l’adoption d’un arsenal juridique solide pour lutter contre l’esclavage.

Parlant des échos de ces progrès au plan international, le commissaire a précisé que les réalisations la Mauritanie dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme sont appréciées par les organismes internationaux opérant dans le domaine.

Il a, à ce sujet, rappelé les éloges du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, M. Volker Türk, pour les efforts déployés par le pays, qu’il a présenté comme un modèle dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ainsi que du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, qui a considéré la Mauritanie comme le chef de file dans la région dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

Parlant du contexte dans lequel ces avancés ont été opérées, le commissaire a indiqué que celles-ci sont le fruit de la politique d’ouverture mise en place par Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, par laquelle le spectre des droits de l’Homme dans ses différentes composantes est devenu un partenaire de toutes les institutions nationales des droits de l’Homme qui traitent quotidiennement avec lui sur les différentes questions et problèmes soulevés.

M. Ould Sidi a, également, salué la maturité de la société civile et le rôle efficace qu’elle joue dans la protection et la promotion des droits de l’homme, notant qu’elle a joué un grand rôle dans toutes les réalisations du pays au cours des quatre dernières années.

Au sujet de l’esclavage, le commissaire a souligné que le pays a connu un changement radical dans le traitement de tous les cas d’esclavage découverts, car le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile joue le rôle de partie civile pour soumettre tout cas d’esclavage découvert à la justice, au lieu des opérations de dissimulation qui existaient dans le passé.

Le commissaire a, enfin, passé en revue les mesures qui ont été prises pour améliorer et professionnaliser la performance des organisations de la société civile, que ce soit à travers l’adoption d’une nouvelle loi qui facilite l’accès au travail associatif et la mise en place d’une plateforme permettant d’identifier les domaines d’intervention de toute organisation et dans toute région du pays, en plus des forums qui ont été organisés pour former et encadrer les responsables de ces organisations.

AMI