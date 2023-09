Comment remédier aux délestages à Nouakchott, voici ma contribution et ça n’engage que moi ?!

Comment remédier aux délestages à Nouakchott, voici ma contribution et ça n’engage que moi ?!

Il existe plusieurs mesures que les autorités et les résidents de Nouakchott peuvent prendre pour remédier aux délestages :

1. Améliorer l’infrastructure électrique : il est essentiel d’investir dans l’amélioration de l’infrastructure électrique de la ville. Cela inclut la construction de nouvelles centrales électriques, l’installation de lignes de transmission plus robustes et la modernisation des équipements existants.

2. Encourager l’utilisation d’énergies renouvelables : investir dans les énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, peut aider à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et augmenter la capacité de production d’électricité de Nouakchott.

3. Promouvoir l’efficacité énergétique : sensibiliser et encourager les résidents et les entreprises à adopter des pratiques d’efficacité énergétique peut contribuer à réduire la demande globale d’électricité. Cela peut inclure l’installation d’appareils économes en énergie, la gestion de la consommation électrique et la réduction des gaspillages d’énergie.

4. Renforcer la gestion du réseau électrique : une gestion efficace du réseau électrique peut aider à optimiser la distribution d’électricité et à réduire les délestages. Cela peut être réalisé grâce à une meilleure surveillance du réseau, à l’identification et à la résolution rapide des pannes, et à la mise en place de systèmes de répartition de la charge.

5. Encourager la participation du secteur privé : l’implication du secteur privé dans la production et la distribution d’électricité peut contribuer à augmenter l’offre d’électricité à Nouakchott. Les partenariats public-privé peuvent permettre d’accélérer les investissements dans l’infrastructure électrique.

Il est important de noter que résoudre complètement le problème des délestages peut nécessiter du temps et des investissements importants. Cependant, en mettant en œuvre ces mesures, les résidents de Nouakchott peuvent espérer une amélioration à court et à long terme de l’approvisionnement en électricité dans la ville.

Abdoulaziz DEME

07 Septembre 2023