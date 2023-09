SOMELEC: pannes de courant fréquentes

Certaines parties de la ville de Nouakchott connaissent de fréquentes coupures de courant pendant plusieurs heures

C’est les jours où les températures diurnes et nocturnes sont élevées. Ce qui rend la vie, le sommeil ou la sortie du lit difficiles.

Voire impossibles, c’est impossible en particulier pour les nourrissons, avec des coupures de courant prolongées pendant la journée.

Même les « ventilateurs » sont coupés, la façon la plus ancienne d’atténuer la chaleur, sans parler des climatiseurs.

Lorsque le ministère de l’Énergie a annoncé aujourd’hui que la SOMELEC reprenait les opérations de son parc éolien.

C’est au sud de Nouakchott après une interruption de plus d’un mois, j’ai cru que le problème était réglé.

Mais, il y a des cas fréquents de pannes de courant.

Elles se produisant successivement le même jour pendant des heures.

C’est le cas notamment à Arafat, secteur 1 extension.

On a dit.. Cette panne de courant se produit à deux metres d’un autre secteur, ce qui soulève une question en moi, lorsque je vois qu’un côté de la même rue est éclairé avec toutes les maisons et installations qui s’y trouvent, tandis que l’obscurité plane de l’autre côté de la même rue, et la situation reste la même pendant plusieurs heures.

Impact des coupures de courant

SOMELEC est consciente que l’impact des coupures de courant sur les utilisateurs sans avertissement préalable, ainsi que les phénomènes récurrents qui se produisent plusieurs fois par jour, peuvent endommager les appareils électriques, qui doivent être traités de manière particulière si des pannes de courant sont connues. L’alimentation sera coupée et le retour de ce courant nécessitera une manipulation particulière pour les y connecter, sinon ils seront définitivement endommagés à long terme en cas de panne soudaine et le retour se répète, comme les dommages qui affectent le stock du réfrigérateur si les réfrigérateurs sont déconnectés pendant plusieurs heures et il est connu qu’en raison des conditions climatiques, le stockage des aliments et les réfrigérateurs des femmes au foyer peuvent ne pas être en mesure de stocker avec succès et efficacement le processus, évitant ainsi la détérioration des aliments stockés.

Je ne veux pas aborder la question de l’indemnisation légale des personnes qui causent des dommages à la propriété d’autrui, comme ce que font les compagnies d’électricité dans d’autres régions du monde lorsqu’elles provoquent des pannes de courant chez leurs clients sous contrat avec peu ou pas d’avertissement préalable.

Des excuses, comme cela arrive dans les pays qui respectent les droits d’autrui. Nous n’en sommes pas encore là, mais j’espère que la société n’arnaque pas sélectivement mon cher Courant.

N’a-t-elle pas lu la lettre de la SNDE ? Le président Ghazouani a limogé le directeur général de la SNDE lors du Conseil des ministres de lundi dernier (21 août) et son adjoint a également en raison de la crise de l’eau ?

Ahmed Ould Bettar

