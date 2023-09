Colombiens, Vénézuéliens et Équatoriens, les plus demandeurs d’asile à New York

Colombiens, Vénézuéliens et Équatoriens, les plus demandeurs d’asile à New York

Colombiens, Vénézuéliens et Équatoriens, les plus demandeurs d’asile à New York

Au cours de la dernière année, la majorité des demandeurs d’asile à New York sont arrivés du Venezuela (41%), de l’Équateur (18%) et de la Colombie (13%).

Le Conseil municipal de New York a révélé que depuis 2022, ils ont reçu plus de 107 300 demandes d’asile pour faire partie du système d’admission de la ville. Avec la coupure à la fin du mois d’août, la majorité des demandes ont été émises par des Vénézuéliens (41%), les Équatoriens arrivent en deuxième position avec 18% et les Colombiens en troisième position avec 13%.

Les arguments pour demander l’asile se concentrent sur la fuite de l’instabilité économique et des menaces de violence dans leurs pays d’origine. Dans cette situation, le gouvernement a reconnu qu’il s’attaquait à une crise humanitaire mondiale.

La maire adjointe pour la Santé et les Services sociaux de New York, Anne Williams-Isom, a révélé qu’à l’heure actuelle, la ville compte 59 400 migrants à sa charge, soit un peu plus de la moitié du nombre de migrants qui ont demandé de l’aide, ce qui montre un débordement dans les systèmes de soins.

Dans cette situation, un certain nombre d’organisations et de travailleurs humanitaires ont déployé plus de 200 abris d’urgence et d’autres ressources afin que les nouveaux arrivants dans la ville aient un endroit où passer la nuit et où manger en attendant une réponse de la mairie à leur demande.

Face à l’arriéré de demandes, la mairie a reconnu qu’elle devait avancer une “stratégie de décompression” pour répondre plus rapidement à toutes les demandes, mais elle prévient que la ville doit faire face à une immense partie d’une “crise étendue”.

Les chiffres des demandeurs d’asile incluent également les migrants originaires du Pérou (5% des demandes), de Mauritanie (4%), de Russie (3%), du Sénégal (2%), du Nicaragua (2%), du Honduras (1%) et de Turquie (1%).