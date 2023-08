Colloque sur les attraits du tourisme en Mauritanie

L’Office National du Tourisme a tenu aujourd’hui à Nouakchott un colloque scientifique intitulé : préparation et attraits du tourisme en Mauritanie, organisé en coopération avec le centre d’études et de médias de chinguitti, sous l’égide du Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’artisanat et du tourisme.

Le colloque cherche à diagnostiquer les problèmes liés à la réalité du Tourisme, ses perspectives et ses défis afin de proposer des solutions appropriées pour faire du tourisme un levier de développement dans le pays.

Les activités du symposium ont été marquées par l’organisation de deux sessions scientifique, la première abordant l’axe de préparation et les composantes, tandis que la deuxième session incluait les attraits touristiques en Mauritanie.