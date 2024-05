Collège de Kaédi : 16 cas de crises épileptiques !

Le personnel du collège de Kaedi 4 et celui mitoyen de Lycée 2 de Kaédi ont été surpris de cas de crises d’épilepsie survenus parmi les filles ce matin. Ces deux établissements sont dans la même enceinte.

En effet, il a été enregistré seize cas de crises épileptiques parmi les filles et face au désordre consécutif de la panique, les cours ont été suspendus au collège 4.

Ce phénomène qui avait commis son paroxysme entre 2009 et 2013 semblait disparu, mais selon certains, les fortes canicules conjuguées à la pléthore dans les salles seraient à l’origine de la recrudescence de ce phénomène !

Durant les fortes canicules, certaines maladies peuvent apparaître si le corps supporte mal les températures élevées. Si la personne touchée a perdu connaissance, appelez les secours médicaux d’urgence.

L’épilepsie, est selon Wikipédia une affection neurologique qui touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. Elle est définie comme une maladie dont le point commun est une prédisposition cérébrale à engendrer des « crises » épileptiques dites « non provoquées », c’est-à-dire spontanées, non expliquées par un facteur causal immédiat.

Affaire à suivre !