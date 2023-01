COCAN 2021 : l’équipementier Kwass réclame une trentaine de millions MRO à l’Etat mauritanien.

03-01-2023

#Cridem – Une créance impayée de plus d’une trentaine de millions MRO, c’est ce que réclame la PDG de l’équipementier Kwass, Mme Mayel Diop, deux ans après la tenue du COCAN organisé par la Mauritanie en janvier 2021 pour accueillir la CAN des moins de 20 ans.

L’évènement était piloté par le ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports dirigé à l’époque par DR. TALEB OULD SID’AHMED.

Dans un entretien à Cridem, la PDG de Kwass, Mme Mayel Diop, monte au créneau pour réclamer à l’Etat mauritanien le paiement de cette créance impayée de deux ans.

« J’ai eu un contrat avec l’Etat mauritanien, en gagnant l’appel d’offres pour l’organisation du COCAN 2021. Il y’avait des T-shirts, des polos, des survêtements, des drapeaux, des casquettes, des masques, etc. j’ai respecté mon contrat. J’ai livré en temps et en heure, malheureusement, cela fait deux ans que j’attends mon argent », explique à Cridem, Mme Mayel Diop.

Mme Diop indique avoir rencontré l’actuel ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Soueidatt. « Mais, à chaque fois, on me dit que ça va sortir, mais ça ne sort pas », dit-elle.

Une malheureuse expérience qui a douché cette dame qui a tout donné pour la réussite du COCAN 2021….

Source: Cridem