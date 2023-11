Clôture réussie de la conférence économique saoudo-arabe-africaine : renforcer les liens pour un « partenariat productif »

La Conférence économique saoudo-arabe-africaine a atteint de nouveaux sommets de collaboration et de partenariat en concluant ses travaux avec des projets prometteurs et des engagements partagés. La conférence, organisée en marge du Sommet saoudien-africain, a réuni des dirigeants, des décideurs et des responsables d’Arabie saoudite, du monde arabe et de pays africains, ainsi que des personnalités clés du monde des affaires, des organisations internationales et du monde universitaire. Dans son discours d’ouverture, Son Excellence le Ministre des Finances, M. Mohammed bin Abdullah AlJadaan, a souligné les liens historiques profonds entre le Royaume et l’Afrique. Au-delà de la simple proximité géographique, les nations sont liées par des siècles de commerce, une culture partagée et un destin commun. AlJadaan a souligné les transformations économiques actuelles à l’échelle mondiale, présentant de nouvelles opportunités de collaboration entre l’Arabie saoudite et les pays africains. Le ministre a souligné l’engagement du Royaume à établir des partenariats importants dans divers secteurs, notamment l’énergie, les mines, l’agriculture, etc. Les efforts visant à améliorer les routes maritimes et à faciliter le commerce des services ont été soulignés, mettant l’accent sur l’Afrique en tant que partenaire commercial clé et destination des investissements. La conférence a vu la signature de plus de 50 accords de coopération entre les gouvernements et les secteurs privés saoudiens, arabes et africains, visant à contribuer aux investissements dans les infrastructures africaines et à stimuler l’économie du continent. En outre, le Groupe de coordination arabe a annoncé un engagement d’une valeur de 50 milliards de dollars pour soutenir le développement des pays africains. Abordant la question des problèmes d’endettement dans les pays africains, AlJadaan a souligné les progrès réalisés grâce à des initiatives telles que la suspension du paiement du service de la dette et le cadre commun du G20. Le soutien a été étendu à des pays comme le Tchad et la Zambie, avec des efforts continus pour aider le Ghana, l’Éthiopie et d’autres. Les sept séances économiques approfondies ont abordé des sujets critiques tels que les partenariats énergétiques durables, l’investissement dans l’avenir, la sécurité alimentaire, le développement du capital humain, les industries minières responsables, la coopération touristique et une feuille de route pour le développement durable.

La Conférence économique saoudo-arabe-africaine a non seulement solidifié les partenariats entre les nations, mais a également jeté les bases d’un avenir commun prospère et durable. Les accords et discussions signés ouvrent la voie à des collaborations fructueuses, faisant écho à l’engagement en faveur d’une croissance et d’un développement mutuels.

