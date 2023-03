Clôture de la 49e session du conseil des MAE de l’OCI.

Les travaux de la 49e session du conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) ont pris fin, vendredi à Nouakchott

Deux jours durant, les pays membres de l’OCI ont discuté les défis majeurs auxquels ils sont confrontés et les voies et moyens de les surmonter. La solidarité islamique, le développement économique et social et la lutte contre l’extrémisme, étaient au cœur des débats de cet important forum de la coopération islamique.

Clôturant la session, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur (MAECME), M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a expliqué que la session avait permis d’examiner de manière approfondie et réfléchie tous les points de son ordre du jour, et qu’elle était riche et complète.

Il a ajouté que la session a été soldée par des résolutions sur toutes les préoccupations et enjeux stratégiques du groupe, dans le contexte des défis sans précédent auxquels le monde est confronté aujourd’hui aux niveaux politique, économique, sécuritaire et environnemental, et des réponses efficaces et rapides qu’ils exigent.

Le ministre a estimé que l’accession de la Mauritanie à la présidence tournante du Conseil des ministres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) était à la fois une mission et un honneur, soulignant l’engagement à travailler en coordination et en coopération avec les différents pays et avec les organes de l’Organisation de la coopération islamique afin de mener à bien au mieux ce mandat.

Pour sa part, M. Saleh Hamad Al-Suhaibani, Représentant permanent du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’Organisation de la coopération islamique, a exprimé ses remerciements, au nom des participants, à la République islamique de Mauritanie pour son accueil chaleureux et son hospitalité, louant les questions abordées par la conférence au profit de l’Organisation et souhaitant à la Mauritanie plein succès dans la présidence de la session.