Ouverture à Nouakchott de la 49e session de l’OCI.

Le président de la République préside l’ouverture de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique.

M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouni a présidé ce jeudi l’ouverture de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) au Centre international de conférences Al Mourabitoune à Nouakchott. Le rendez-vous est les 16 et 17 mars.

La Mauritanie devrait succéder au Pakistan, dont le mandat vient de s’achever, à la présidence du Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique. Pendant deux jours, les États membres de l’OCI discuteront des principaux défis auxquels ils sont confrontés et des moyens de les surmonter. La solidarité islamique, le développement économique et social et la lutte contre l’extrémisme seront au cœur des débats de cet important forum de coopération islamique.