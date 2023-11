Citation : la gabégie, selon Mohamed Cheikh El Ghazouani

La gabegie, depuis des décennies, endigue, par ses effets destructeurs, le développement économique et social de notre pays. C’est incontestable et je vous l’accorde.

Ce phénomène est d’ailleurs universel. Aucun pays n’y échappe, quelles que soient la force de ses institutions et la richesse de son expérience en matière de bonne gouvernance. Cependant, je rejette entièrement la tacite insinuation de votre question qui laisse sous-entendre un laxisme de notre part dans la lutte contre ce phénomène.

En effet, dès les premiers jours de notre mandat, nous avons entrepris de mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre la gabegie et la corruption, institutionnalisée et marquée par la rigueur et le refus systématique de la partialité et du règlement des comptes.

Vous ne pouvez pas ne pas avoir constaté l’important regain de dynamisme dans la lutte contre la gabegie et la corruption que traduit, entre autres, le rattachement de l’Inspection Générale d’Etat à la Présidence de la République et son renforcement en termes de moyens et en ressources humaines qualifiées, la mise à jour de la cartographie des risques en matière de gestion, le renforcement des inspections internes, la modernisation du code de passation des marchés et la publication, pour la première fois, des rapports de la cour des comptes, et j’en passe.

Mohamed Cheikh El Ghazouani