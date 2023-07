Cinq morts dans un nouveau naufrage de migrants marocains

Une embarcation d’une soixantaine de personnes a chaviré lundi au large des côtes du Maroc. Le bilan de cinq morts pourrait s’alourdir.

Les autorités marocaines disent avoir déjoué 26’000 tentatives d’émigration irrégulière durant les cinq premiers mois de l’année 2023 (image prétexte).

Cinq jeunes marocains ont trouvé la mort dans un nouveau naufrage de migrants au large des côtes du Sahara occidental, et le bilan pourrait s’alourdir, a indiqué, mardi, une ONG locale de défense des droits humains.

«Le naufrage a eu lieu hier (lundi) près de Dakhla (au Sahara occidental) d’après des témoignages de rescapés qui nous sont parvenus», a déclaré à l’AFP Mohamed Zendour, membre de l’Association marocaine des droits humains (AMDH).

«Le bilan pourrait s’alourdir»

«L’embarcation, qui comptait près d’une soixantaine de migrants, a chaviré non loin de la côte à cause des vagues», a expliqué Mohamed Zendour. «Certains ont pu nager jusqu’au rivage, d’autres ont perdu la vie. Cinq à notre connaissance, mais le bilan pourrait s’alourdir car d’autres migrants sont portés disparus», a-t-il ajouté.

Les victimes étaient originaires du village de Tighassaline, une région rurale déshéritée dans le Moyen-Atlas, près de la ville de Khenifra. «L’entière responsabilité de ce drame revient aux élus et aux autorités locales, et à travers eux, à l’État marocain», a estimé Mohamed Zendour, président de la section de l’AMDH à Khenifra, en réclamant l’ouverture d’une enquête et l’arrestation des passeurs dans tout le Maroc.

Il n’a pas été possible d’obtenir confirmation auprès des autorités marocaines. Les tentatives de migration clandestine au départ du littoral du nord-ouest de l’Afrique et des côtes du Maroc et du Sahara occidental à destination de l’Europe se multiplient depuis le début de juin.

Naufrages réguliers

En fin de semaine dernière, six candidats à l’immigration sont morts noyés lors d’une tentative de traversée vers l’Espagne au large de la province de Nador (nord du Maroc), selon les autorités locales. Une cinquantaine de rescapés avaient pu regagner le littoral à la nage. Selon l’AMDH à Nador, les six migrants décédés étaient Marocains.

La marine marocaine a annoncé avoir porté secours à près de 900 migrants irréguliers durant la période allant du 10 au 17 juillet, en majorité d’origine subsaharienne. Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers – dont les bilans non officiels se chiffrent selon elles en dizaines, sinon en centaines de morts – dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales. Les autorités marocaines disent avoir déjoué 26’000 tentatives d’émigration irrégulière durant les cinq premiers mois de l’année 2023.

