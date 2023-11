Cheikh El wely Ould Cheikh Taleb Khyar: communiqué de presse

Après analyse de la situation socio-économique et politique et tenant compte des éléments suivants :

• La confiance retrouvée des mauritaniens ces quatre dernières années en leurs dirigeants et leur espoir de réaliser un avenir radieux dans une Mauritanie prospère, stable et solidaire ;

• La résilience hors paire dont le pays a fait montre pendant et après la pandémie de la Covid-19, ce qui démontre la solidité de nos institutions et leur capacité à amortir toute forme de secousse ;

• La performance de notre système de sécurité nationale et surtout dans le cadre de la gestion du crime transfrontalier et de la lutte antiterroriste. En effet, malgré la multiplicité des zones de turbulence dans la sous-région, notre pays a su maintenir le cap et se distinguer par sa capacité à sécuriser ses frontières et surtout d’empêcher l’infiltration des terroristes sur son territoire ;

• Le bon niveau d’avancement dans la réalisation du programme phare du Président, « Taahoudaty », ce qui démontre l’importance que le régime actuel accorde à la promesse donnée au peuple ;

• La politique sanitaire du gouvernement, notamment la construction de nouvelles infrastructures sanitaires, la réduction des prix des médicaments et l’augmentation considérable du nombre de bénéficiaires des prises en charge médicales par l’État ;

• La politique éducative du gouvernement, notamment l’école de la république, l’augmentation des bourses d’études et de leurs montants et l’accroissement important des infrastructures éducatives sur toute l’étendue du territoire national ;

• La politique agricole du gouvernement, notamment l’aménagement de nouvelles terres arables et la facilitation d’accès des agriculteurs aux financements appropriés ;

• La politique étranger du gouvernement, notamment la création d’un ministère qui s’occupe de la gestion de la diaspora mauritanienne à travers le monde, la mise en place de centres d’état civil à l’étranger pour rapprocher ce service des mauritaniens vivant l’extérieur et, enfin les grandes réussites que notre diplomatie a réalisées ces dernières années, malgré la complexité de l’environnement international et les différentes guerres clivantes que le monde a connu récemment.

Le Consul Honoraire de la RIM dans la région de Diourbel (Sénégal) et Guide religieux de la Tariqa Qadiriya dans la sous-region, Son Excellence Cheikh El Wely Ould Cheikh Taleb Khyar, soutient sans réserve, la candidature de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh Gazouani, pour briguer un second mandat à la tête de l’État afin de parachever les projets gigantesques et structurants qu’il a déjà engagés.

Son Excellence Cheikh El Wely Ould Cheikh Taleb Khyar, prie pour un succès éclatant de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani lors des prochaines élections présidentielles.

Fait à Dakar, le 30 octobre 2023

Cheikh El wely Ould Cheikh Taleb Khyar