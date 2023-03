Chef de section Insaf à Ajoueir : « Nous serons contraints de nous retirer si le parti ne revoit pas son choix. »

Le chef de la section du parti el Insaf dans la commune d’Ajoueir, dans la moughatta de boutilimitt, Mohammed Maelainine, a déclaré que lui et son alliance politique seraient contraints de se retirer du Parti Insaf et de se présenter par l’intermédiaire d’un autre parti de la majorité si le parti ne renonce pas à sa candidature dans la municipalité et reconduit le maire actuel.

Ould Maelainine a affirmé dans une déclaration à l’agence de presse indépendante Alakhbar que l’alliance dirigée par l’actuel maire de la municipalité, Hadi Ould Mohamedou Salem Ould Esnedemou, pratique la politique dans la commune depuis 1996, et l’a remportée plus d’une fois, et il est également fortement cohésif.

Ould Maelainine ajouté que l’alliance a remporté la municipalité lorsqu’elle s’est présentée en tant que candidat indépendant, et l’a également remportée lorsqu’elle s’est présentée en tant que candidat de l’opposition, et l’a finalement remportée du parti Union pour la République, et avec une large majorité de conseillers.

Il a souligné que le maire et son alliance avaient réussi à amener tous les habitants du chef-lieu de la municipalité à se rallier pour soutenir le président Ould Ghazouani lors des élections présidentielles de 2019, aucun autre candidat n’ayant trouvé quelqu’un pour ouvrir son siège de campagne dans la ville.

Lors de la seconde moitié des élections du Conseil régional de 2018, le maire a réussi à obtenir le même pourcentage de voix qu’au premier tour, qui dépassait 80 %.

Ould Maelainine a remercié le président Ould Ghazouani, et a confirmé leur soutien continu à son égard et leur engagement à voter pour lui aux élections de 2024.

