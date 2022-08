Chauffeurs de bateaux et réseaux de passeurs : une nouvelle étude de l’ONUDC remet en question les hypothèses sur le trafic illicite de migrants par mer

Îles Canaries (Espagne), 9 août 2022 – Au cours des derniers mois de 2020, alors que le monde était encore sous le choc des effets de la pandémie de COVID-19, des milliers de personnes passées en fraude sont arrivées aux îles Canaries en Espagne, en nombre jamais vu sur les îles depuis plus d’une décennie.

Une répression du trafic de migrants sur certaines routes maritimes peut entraîner une utilisation accrue d’itinéraires alternatifs, aggravant les risques pour les personnes introduites clandestinement par voie maritime. Une nouvelle étude de l’ Observatoire sur le trafic illicite de migrants de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) montre qu’un nombre croissant de personnes d’Afrique de l’Ouest et du Nord sont acheminées clandestinement par voie maritime depuis la côte nord-ouest de l’Afrique – Sénégal, Gambie, Mauritanie, Maroc et les territoires contestés du Sahara occidental – aux îles Canaries. La recherche établit un lien entre cette augmentation et une diminution de la contrebande du nord du Maroc vers l’Espagne continentale sur la route de la Méditerranée occidentale .

Les données et informations sur les itinéraires, les aspects financiers, les moteurs et les impacts du trafic de migrants peuvent permettre aux États de mieux réagir pour prévenir et combattre le trafic de migrants et protéger les droits des personnes victimes de trafic. L’Observatoire de l’ONUDC sur le trafic illicite de migrants est conçu pour fournir ces preuves actualisées.

La recherche de l’Observatoire indique que, bien que les autorités espagnoles regroupent les filles, les garçons et les femmes passés en contrebande sur cette route dans une seule catégorie à des fins de collecte de données, les femmes et les enfants ne voyagent généralement pas ensemble. Leurs expériences diffèrent également considérablement de celles des hommes adultes, comme décrit dans un cas par un homme d’Afrique de l’Ouest : « Nous avons dû nous hisser dans le bateau. C’était vraiment haut, au-dessus de ma tête. J’ai réussi à monter, mais c’était dur. Les deux jeunes femmes de notre groupe ne s’entendaient pas ; c’était trop difficile pour eux de monter. Nous les avons laissés derrière.

Un moyen efficace de prévenir le trafic illicite de migrants serait d’augmenter les options de migration régulière, comme l’a recommandé le Groupe de travail des Nations Unies sur le trafic illicite de migrants l’année dernière. De nombreuses personnes essaient et échouent à migrer régulièrement avant de recourir à des passeurs. Une femme ouest-africaine introduite clandestinement aux Canaries a décrit : « J’ai demandé un visa quatre fois, mais il a été refusé à chaque fois. […] J’ai même payé un intermédiaire […], parce qu’on m’a dit qu’il fallait connaître quelqu’un à l’ambassade pour avoir le visa, mais ça n’a pas marché. Il y a tellement de corruption. Après ces refus, j’ai décidé que la meilleure option suivante serait d’aller au Maroc et d’essayer d’atteindre l’Europe à partir de là.

Les réponses de la justice pénale à la contrebande sur cette route n’ont pas l’effet escompté. Les enquêtes et les poursuites sur les Canaries visent souvent les conducteurs de bateaux, qui naviguent sur le bateau en échange d’un passage gratuit ou à prix réduit. L’année dernière, par exemple, environ 150 conducteurs de bateaux ont été arrêtés et ont fait l’objet d’une enquête pour trafic de migrants et accusations connexes à Gran Canaria, en Espagne. Pourtant, les membres des groupes criminels de la côte nord-ouest africaine qui organisent le trafic de migrants le long de cette route sont rarement ciblés par les activités des forces de l’ordre.

En réponse à la recherche, M. David Martínez Ibort, chef de section, Brigade provinciale pour l’immigration et les frontières, Gran Canaria, Espagne, a déclaré : « De telles recherches sont toujours utiles pour notre travail quotidien de lutte contre le trafic de migrants. Il est beaucoup plus difficile de poursuivre les organisateurs, car ils se trouvent normalement dans un pays tiers plutôt qu’en Espagne. Mais parfois, nous réussissons. Par exemple, deux organisateurs au Maroc sont actuellement poursuivis devant le tribunal de Las Palmas. Un autre point à débattre dans cette recherche concerne les skippers. Il est vrai que certains d’entre eux ne sont pas affiliés ou pleinement engagés dans un réseau criminel, notamment concernant les Africains de l’Ouest, mais ce n’est pas toujours le cas pour les Maghrébins.

Pour éviter d’être interceptés sur le trajet plus court depuis le Maroc et le Sahara occidental, des personnes sont passées en contrebande depuis le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. Les bateaux naviguent vers le sud, en dehors des zones de recherche et de sauvetage et des réseaux de téléphonie mobile, et sont parfois pris dans de forts courants vers la mer des Caraïbes. Le nombre réel de personnes décédées pendant le voyage est probablement plus élevé que les chiffres enregistrés entre 1 176 (selon l’Organisation internationale pour les migrations) et 4 016 (selon l’organisation non gouvernementale Caminando Fronteras)de personnes sont mortes ou portées disparues sur cette route en 2021. De nombreux décès ne sont pas enregistrés en raison des capacités limitées de récupération et d’identification des corps des personnes qui ont perdu la vie au large des côtes nord-ouest africaines et des Canaries, dans les eaux internationales et dans les Caraïbes.

L’ Observatoire de l’ONUDC sur le trafic illicite de migrants met régulièrement à jour son analyse pour fournir des informations en temps réel et permettre une évaluation longitudinale. L’Observatoire lancera de nouvelles recherches le mois prochain, axées sur le trafic de migrants en provenance du Nigeria. L’ONUDC espère que cette recherche sera utilisée pour prévenir et combattre le trafic de migrants, tout en protégeant les droits des personnes victimes de trafic.

Source: unodc