Charles Michel souhaite l’élargissement de l’UE avec l’entrée de nouveaux membres d’ici 2030

L’Union européenne doit être prête à accepter de nouveaux membres d’ici 2030, a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel lors de la conférence internationale « Bled Strategic Forum » à Bled, en Slovénie, en présence des dirigeants des pays candidats à l’adhésion à l’UE.

« Il est temps de lever les ambiguïtés. Il est temps d’affronter les défis avec clarté et honnêteté », a déclaré Charles Michel, rappelant que le chemin vers l’UE pour les Balkans occidentaux a commencé il y a plus de 20 ans, avec le sommet de Thessalonique en 2003, où les Européens ont présenté leur perspective. « Mais la lenteur de ce voyage vers l’UE en a déçu beaucoup, tant dans la région qu’au sein de l’UE », a noté Charles Michel, se disant d’accord avec le chancelier allemand Scholz sur le fait que « l’Europe doit tenir ses promesses ».

Le président du Conseil européen a souligné que le Kremlin n’attaque pas seulement un voisin libre et souverain – l’Ukraine – mais tout ce que représente l’UE : la liberté, la démocratie, la prospérité et la coopération. Il a noté qu’en juin 2022, l’Ukraine et la Moldavie ont reçu le statut de pays candidats à l’adhésion à l’UE et que le même statut attendra la Géorgie lorsque les étapes nécessaires seront franchies.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce sera difficile et parfois douloureux. Pour les futurs Etats membres et pour l’UE », a reconnu Charles Michel. « Pour être crédibles, nous devons parler du calendrier et du travail qui doit être fait… Je pense que nous devons être prêts – des deux côtés – d’ici 2030 à l’élargissement », a-t-il ajouté. « Cela signifie que le prochain budget à long terme de l’UE devrait inclure nos objectifs communs. C’est ambitieux, mais nécessaire. Cela montre que nous sommes sérieux », a déclaré Charles Michel.

Les dirigeants de l’UE discuteront de la question de l’élargissement lors des prochaines réunions du Conseil européen. Charles Michel a annoncé qu’il convoquerait le prochain sommet UE-Balkans occidentaux les 14 et 15 décembre, en même temps que la réunion du Conseil européen, tandis que la question de l’élargissement serait également abordée lors du sommet de la « Communauté politique européenne » le 5 octobre à Malaga. Espagne.

Charles Michel a rappelé que pour ouvrir la voie aux pays des Balkans occidentaux vers l’UE, des réformes sont nécessaires dans l’État de droit (y compris le respect des droits des minorités), dans le domaine de la justice, dans la lutte contre la corruption. et le crime organisé, dans l’économie , mais aussi dans la résolution des conflits bilatéraux du passé. Il a également reconnu que les États membres candidats se trouvent à différents stades de l’adhésion à l’UE, soulignant que : « Une solution pourrait être d’ajouter une soi-disant « clause de confiance » aux traités d’adhésion pour garantir que les pays nouvellement adhérents ne puissent pas empêcher les futurs États membres. » .

« L’UE doit se préparer à l’élargissement », a souligné le président du Conseil européen, affirmant qu’il était d’accord avec le président Macron sur le fait que ne pas réformer de notre part avant le prochain élargissement serait une grave erreur. « Soyons honnêtes, nous avons parfois profité du manque de progrès des futurs États membres pour éviter d’être confrontés à notre propre état de préparation. Nous devons désormais réfléchir sérieusement à la capacité de l’UE à absorber de nouveaux membres », a-t-il ajouté.

Poursuivant, Charles Michel a reconnu que : « L’intégration des nouveaux membres dans l’UE ne sera pas facile. Cela affectera nos politiques, nos programmes et nos budgets. Des réformes politiques et du courage politique seront nécessaires. » Il a également ajouté que des capitaux importants seraient nécessaires pour aider les nouveaux États membres à rattraper leur retard en termes de croissance et de prospérité, soulignant que « le PIB des futurs États membres représente environ 50 à 70 % de celui de l’économie plus petite de l’UE », ce qui signifie que les nouveaux membres seront des bénéficiaires nets du budget de l’UE, tandis que plusieurs bénéficiaires nets actuels deviendront des contributeurs nets. « Il faut donc voir comment gérer cette transition compliquée », a ajouté le président du Conseil européen.

Enfin, Charles Michel a exprimé sa conviction personnelle que le cœur de l’élargissement ne réside pas dans les procédures, les évaluations, les audits, les négociations et les traités. « Le cœur de l’élargissement concerne les personnes, l’avenir de nos enfants et le sort de l’Europe. Nous devons donc nous assurer d’avoir leur cœur avec nous. Le cœur des hommes, tel est peut-être notre plus grand défi. Cela implique d’expliquer l’UE et de mettre en évidence ses avantages, car c’est un choix de société. Cela signifie également dépasser le langage du passé et se concentrer sur l’avenir. Avec une réelle volonté politique, nous pouvons préparer à la fois l’UE et les futurs États membres. Il est désormais temps d’être audacieux et de construire ensemble notre grand avenir européen », a-t-il souligné.