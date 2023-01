CHAN 2023. Cinq questions pour comprendre l’affaire polémique entre le Maroc et l’Algérie …

L’équipe de football du Maroc s’est retirée du Championnat d’Afrique des Nations (Chan), ne pouvant prendre l’avion pour disputer la compétition en Algérie. La raison n’est autre que politique et le fait qu’elle atteigne le monde du ballon rond a suscité de nombreuses réactions. On vous explique cette discorde qui a suscité la polémique ces derniers jours.

C’est une affaire qui fait polémique dans le monde du football et au-delà. L’équipe du Maroc a annoncé jeudi 12 janvier qu’elle ne participerait pas au Championnat d’Afrique des Nations (Chan), un tournoi réservé aux joueurs disputant les championnats nationaux, du 13 janvier au 4 février en Algérie.

La raison ? Un bras de fer diplomatique entre Rabat et Alger ayant notamment conduit à l’interdiction des avions civils et militaires marocains à voler dans l’espace aérien de leurs voisins. Le conflit s’est déplacé sur le terrain sportif avec la décision du Maroc de renoncer au tournoi en Algérie, faute d’avoir reçu une autorisation des autorités algériennes pour s’y rendre en avion. On vous explique cette discorde qui a suscité la polémique dans le monde du ballon rond ces derniers jours.

Quelle est l’origine du confit ?

Depuis près de 50 ans, les deux pays voisins sont au cœur d’une grave crise provoquant un climat de tensions permanentes. Les frères ennemis du Maghreb s’opposent sur l’épineux dossier du Sahara occidental et à propos du rapprochement, notamment sécuritaire, ces derniers mois entre le Maroc et Israël.

Alger soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, au grand dam de Rabat, et défend ardemment la cause palestinienne. Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques après la reconnaissance en décembre 2020 par le président américain Donald Trump, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce conflit non résolu oppose le Polisario, ce mouvement indépendantiste qui réclame un référendum d’autodétermination sous l’égide de l’ONU, au Maroc qui contrôle de facto 80 % du territoire et promeut une autonomie sous sa souveraineté.

Pourquoi le Maroc n’a pas pu se rendre en Algérie ?

Dans cet environnement de tensions, Alger a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat et fermé son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains le 22 septembre 2021.

« La sélection marocaine de football n’est pas en mesure de faire le déplacement à Constantine dans la mesure où l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine n’a pas été confirmée », a annoncé la Fédération marocaine (FRMF) dans un communiqué. La Confédération africaine de football (CAF), organisatrice du CHAN, avait pourtant fait savoir le 22 décembre qu’une « autorisation de principe avait été obtenue ».

L’avion de l’équipe U23 du Maroc était prêt, mais il n’a pas pu décoller. © Photo : FADEL SENNA / AFP

Quel lien avec le petit-fils de Nelson Mandela ?

Lors de la cérémonie d’ouverture du Chan à Alger, Mandla Mandela, partisan des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, avait appelé à lutter pour libérer le Sahara occidental de l’oppression, qualifiant ce territoire de dernière colonie d’Afrique, relançant la crise entre Rabat et Alger. Le Maroc avait aussitôt condamné des agissements malveillants et des manœuvres abjectes.

Quelles décisions de la CAF ?

Après l’intervention du petit-fils de Nelson Mandela, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé qu’elle allait enquêter. La Fédération marocaine de football a demandé à la CAF d’assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui n’ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond.

Celle-ci a répondu dimanche 15 janvier qu’elle allait mener des investigations pour établir si et dans quelle mesure ces déclarations violent les statuts et règlements de la CAF et de la FIFA. Auparavant, la Fédération marocaine avait saisi la Confédération africaine de football pour obtenir une autorisation de voyager auprès des autorités algériennes. La CAF avait informé cette dernière au mois de décembre qu’une « autorisation de principe avait été obtenue ».

Quel impact pour l’équipe marocaine ?

Après avoir passé la matinée à patienter dans l’aéroport de Rabat-Salé en attendant le feu vert d’Alger pour décoller, les joueurs et l’encadrement de l’équipe U23 (moins de 23 ans) sont remontés dans un autocar en début d’après-midi. Les jeunes espoirs des Lions de l’Atlas, l’une des puissances du football africain, ont remporté les deux derniers Chan en 2021 et 2018.

Leurs aînés se sont brillamment illustrés lors du dernier Mondial en devenant la première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la prestigieuse compétition. Les jeunes footballeurs marocains devront donc attendre la prochaine édition pour tenter de remporter à nouveau la compétition.

