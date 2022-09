Vidéo: Scènes regrettable à la fin du match Algérie-Maroc en finale de la Coupe Arabe U-17

Algerie Foot: : Le match au cours duquel l’équipe algérienne a battu son homologue marocain 4 à 2 en finale de la Coupe arabe des moins de 17 ans, jeudi, a été marqué par de regrettables violences à la fin.

Bien que le match se soit déroulé dans un esprit sportif élevé tout au long de sa période officielle, rien n’indiquait que des incidents violents éclateraient à la fin de celui-ci.

Mais après que Ziad Nemr, joueur de l’équipe nationale algérienne, ait marqué le cinquième penalty et annoncé le sacre des « Verts », les réjouissances ont commencé entre les joueurs et les supporters, qui étaient au nombre de 20 000, jusqu’à ce qu’une soudaine étincelle de violence éclate lorsqu’un Un certain nombre de joueurs de l’équipe marocaine ont quitté leur zone, se dirigeant vers celle dans laquelle les joueurs algériens étaient présents, tentant d’assaillir un certain nombre d’entre eux, notamment le gardien Matias Hamach.

Le sol du terrain s’est transformé en un chaos complet après qu’un certain nombre de fans sont entrés sur le terrain et sont entrés dans des affrontements.

Les forces de sécurité, vues par l’agence de presse allemande (dpa), présente au stade, se sont efforcées de rétablir le calme et ont réussi à faire sortir la colère, au moment où des accrochages verbaux éclataient dans la salle d’honneur.

Source: algerie-focus