CHAN 2023: Amir Abdou, le magicien de la Mauritanie

RFI Texte par : Martin Guez

La Mauritanie avait disputé deux CHAN et deux CAN, sans remporter le moindre match. C’est chose fait après leur victoire lors du CHAN 2023 face au Mali 1-0. Un parcours qui porte la marque d’Amir Abdou, le sélectionneur comorien des Mourabitounes. Le technicien de 50 ans espère que sa formule magique continuera d’opérer ce vendredi pour les quarts de finale face au Sénégal.

RFI- De notre envoyé spécial à Alger,

« Promis, je ne suis pas un magicien ! (rires) ». En conférence de presse d’avant-match, Amir Abdou n’a bien sûr pas dévoilé les secrets de ses tours, aussi éloquents soient-ils. Sourire en coin derrière ses petites lunettes rondes, l’entraîneur comorien sait qu’il vient encore de réussir son coup : qualifier pour la première fois la Mauritanie pour le second tour d’une compétition continentale. Et pour y parvenir, un maître-mot, un peu magique : « C’est le travail ! Quand j’ai pris les rênes de la Mauritanie, je savais qu’il y avait un potentiel au niveau des joueurs », détaille-t-il. Un potentiel qu’il observe de près, lui qui entraîne au quotidien le FC Nouadhibou, club portuaire au nord de Nouakchott, et principal vivier de l’effectif des Mourabitounes (six titulaires sur onze lors de la victoire face au Mali étaient des joueurs de Nouadhibou).

« On reste très, très loin des autres championnats en termes de niveau, mais on sait qu’il y a de la qualité, souligne-t-il. Ce sont des joueurs bruts, il y a tout à faire avec eux car ils n’ont reçu aucune formation. Au Sénégal, par exemple, les jeunes sont bien formés car il existe beaucoup d’académies. Nous, il n’y en a pas ! Donc il y a beaucoup à faire. Heureusement, mes joueurs sont très réceptifs à ce que je leur demande, et moi, je suis constamment derrière eux. Ce qui demande beaucoup d’énergie et beaucoup plus de travail. »

Une série de 15 matchs sans défaite

Le travail comme maître-mot, et un travail jusqu’ici bien fait : en quinze matchs avec la Mauritanie, que ce soit avec la sélection A ou l’équipe locale, Amir Abdou n’en a pas perdu un seul. Une belle série avec un « petit » pays footballistique, qui rappelle ce que le technicien a fait il y a tout pile un an avec les Comores : après avoir qualifié les Cœlacanthes pour une toute première CAN, l’entraîneur, natif de Marseille, les avait menées jusqu’en huitièmes de finale. « Avec les Comores aussi on avait réussi à écrire une belle histoire. J’ai eu cette sélection pendant huit ans. Quand on regarde la carte du monde, on ne voit pas les Comores, mais on est allé jusqu’en huitième de finale de CAN. Et là, c’est pareil, on écrit notre histoire avec la Mauritanie. Et on ne veut pas s’arrêter là ! ».

S’il y a dix ans la Mauritanie n’avait jamais participé à la moindre compétition d’envergure, le football local s’est depuis éveillé : deux CHAN (en 2014 et 2018), deux CAN (2019 et 2022), et voilà désormais les Mourabitounes aux portes du dernier carré de ce CHAN 2023. Il faudra pour cela battre le Sénégal ce vendredi soir à Annaba, dans l’est de l’Algérie. Nul doute que le magicien Amir Abdou a gardé quelques tours dans son sac

