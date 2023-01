CHAN-2022 : Le calendrier complet | La Nouvelle République

CHAN-2022

,Phase de groupe

Vendredi 13 janvier 2023

Algérie 1 – Libye 0 (Gr. A), stade Nelson-Mandela (Bakari).

Samedi 14 janvier 2023

14h : Éthiopie – Mozambique (Gr. A), stade Nelson-Mandela (Bakari).

17h : RD Congo – Ouganda (Gr. B), stade du 19-Mai-1956 (Annaba).

20h : Côte d’Ivoire – Sénégal (Gr. B), stade du 19-Mai-1956 (Annaba).

Dimanche 15 janvier 2023

17h : Maroc – Soudan (Gr. C), stade Mohamed-Hamlaoui (Constantine).

20h : Madagascar – Ghana (Gr. C), stade Mohamed-Hamlaoui (Constantine).

Lundi 16 janvier 2023

17h : Mali – Angola (Gr. D), stade Miloud-Hadefi (Oran).

20h : Cameroun – Congo (Gr. E), stade Miloud-Hadefi (Oran).

Mardi 17 janvier 2023

20h : Algérie – Éthiopie (Gr. A), stade Nelson-Mandela (Bakari).

17h : Mozambique – Libye (Gr. A), stade Nelson-Mandela (Bakari).

Mercredi 18 janvier 2023

17h : RD Congo – Côte d’Ivoire (Gr. B), stade du 19-Mai – (Annaba).

20h : Sénégal – Ouganda (Gr. B), stade du 19-Mai-1956 (Annaba).

Jeudi 19 janvier 2023

17h : Maroc – Madagascar (Gr. C), stade Mohamed-Hamlaoui (Constantine).

20h : Ghana – Soudan (Gr. C), stade Mohamed-Hamlaoui (Constantine).

Vendredi 20 janvier 2023

17h : Angola – Mauritanie (Gr. D), stade Miloud-Hadefi (Oran).

20h : Congo – Niger (Gr. E), stade Miloud-Hadefi (Oran).

Samedi 21 janvier 2023

20h : Mozambique – Algérie (Gr. A), stade Nelson-Mandela (Bakari).

20h : Libye – Éthiopie (Gr. A), stade du 19-Mai-1956 (Annaba).

Dimanche 22 janvier 2023

20h : Sénégal – RD Congo (Gr. B), stade du 19-Mai-1956 (Annaba).

20h : Ouganda – Côte d’Ivoire (Gr. B), stade Nelson-Mandela (Bakari).

Lundi 23 janvier 2023

20h : Ghana – Maroc (Gr. C), stade Mohamed-Hamlaoui (Constantine).

20h : Soudan – Madagascar (Gr. C), stade Miloud-Hadefi (Oran).

Mardi 24 janvier 2023

17h : Mauritanie – Mali (Gr. D), stade Miloud-Hadefi (Oran).

20h : Niger – Cameroun (Gr. E), stade Miloud-Hadefi (Oran).

Phase finale

Vendredi 27 & samedi 28 janvier 2023

Quarts de finale

Mardi 31 janvier 2023

Demi-finales

Vendredi 3 février 2023

20h : petite finale, stade Miloud-Hadefi (Oran).

Samedi 4 février 2023

20h : finale, stade Nelson-Mandela (Bakari).

Source: La Nouvelle République