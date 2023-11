C’est génial d’entendre que le gouvernement a répondu à notre appel pour la réforme de la justice en Mauritanie. La réforme de la justice est un enjeu important dans notre pays, car elle vise à améliorer l’efficacité, la transparence et l’accessibilité du système judiciaire. Cela peut contribuer à renforcer l’État de droit et à garantir une administration de la justice équitable pour tous les citoyens.

L’adoption de nouvelles lois, la mise en place de procédures judiciaires plus efficaces, l’amélioration des conditions de travail des juges et des avocats, ou encore l’investissement dans la formation des professionnels de la justice.

Notre pays a ses défis et priorités en matière de réforme de la justice.

La réforme de la justice est un processus continu qui nécessite souvent une collaboration entre le gouvernement, les acteurs du système judiciaire, la société civile et les citoyens. Il est important de rester engagé et de continuer à faire entendre notre voix pour garantir que les réformes se traduisent par des améliorations concrètes et durables dans le système judiciaire de notre pays.

Félicitations encore une fois pour notre implication et notre engagement en faveur de la réforme de la justice en Mauritanie. Notre voix et vos actions peuvent faire une différence significative dans la construction d’un système judiciaire plus équitable et efficace.

Abdoulaziz DEME

Le 08 novembre 2023