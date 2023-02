CENI: organisation d’une session de formation au profit des missions de recensement des électeurs à l’étranger.

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a organisé ce samedi matin, à son siège à Nouakchott, une session de formation au profit des missions de recensement des électeurs à l’étranger dans le cadre du RAVEL.

Les participants à cette session de formation de deux jours sont au nombre de 43 fonctionnaires qui seront répartis sur les bureaux de recensement qui seront ouverts au niveau de nos ambassades et consulats dans 8 pays à travers quatre continents.

Ainsi, les membres de la communauté expatriée en Asie pourront s’inscrire sur la liste électorale au niveau des bureaux de recensement ouverts en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar.

Nos communautés en Afrique peuvent s’inscrire sur la liste électorale par l’intermédiaire des bureaux de recensement ouverts en Guinée-Bissau, en Gambie et en Côte d’Ivoire.

Pour notre communauté en Europe, l’inscription peut se faire au niveau du bureau ouvert en France, tandis qu’un bureau a été ouvert aux États-Unis d’Amérique au profit de notre communauté en Amérique du Nord.

A cette occasion, le président la CENI, M. Dah Ould Abdel Jelil a exhorté les participants à cette session de formation à la persévérance et au dévouement dans le travail.

Il a souligné l’importance des rôles assignés à ces missions à l’étranger, car ils sont plus difficiles que ceux assignés à leurs homologues au pays.

Il a appelé ces missions à nouer des relations solides avec les autorités diplomatiques et consulaires mauritaniennes à l’étranger et à bénéficier de leur assistance administrative et logistique, sans nuire au travail et à l’indépendance de la commission.

Le président de la CENI a souligné la nécessité de sensibiliser les communautés à l’étranger sur les lois régissant les élections et la méthodologie du Recensement administratif à vocation électorale, qui stipule l’obligation de présence directe de l’électeur pour mettre l’empreinte digitale et la détermination du bureau vote, notant l’avantage du choix des candidats devant représenter les citoyens à l’étranger exclusivement parmi les communautés vivant à l’extérieur.

Cette session s’inscrit dans le cadre de la préparation du personnel et des missions de la Commission électorale nationale indépendante qui se chargera de la mise en œuvre des opérations de recensement des électeurs mauritaniens résidant à l’étranger en coopération avec les autorités diplomatiques et consulaires mauritaniennes concernées.

AMI