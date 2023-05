CENI : la spécificité de l’élection exige la vérification régulière des premiers résultats.

Le conseiller de presse, porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante, M. Mohamed Takiyollah El Adham, a affirmé que la commission est en concertation constante avec les partis politiques, qu’elle considère comme des partenaires à la réussite du processus électoral, tout en gardant la même distance par rapport à tous.

M. Mohamed Takiyoullah El Adham a indiqué, au cours d’un point presse, tenu mardi à Nouakchott, que la Commission n’est pas pressée d’annoncer les résultats, compte tenu de la spécificité de cette échéance électorale, et du fait que le processus de dépouillement prend du temps.

Il a souligné que la Commission électorale nationale indépendante suit un mécanisme de tri temporaire, régulièrement mis à jour via la plateforme électronique de la Commission, et qu’elle soumet les résultats préliminaires à un examen continu, dans un souci de transparence et d’accélération du rythme de traitement en faveur des citoyens.

Il a, en outre, déclaré que la Commission est satisfaite du déroulement et du rythme du processus de dépouillement, car, aucune anomalie ou réclamation n’a été signalée jusqu’ici, concernant le processus de vote ou de dépouillement.

Le conseiller de presse a, également, affirmé que le taux de participation sur l’ensemble du territoire national varie entre les différentes listes, puisqu’il a atteint cet après-midi, pour les législatives 71%, alors qu’il a atteint 73,2% aux les municipales, et 70,48% au niveau des régionales. Quant à la liste nationale mixte, elle a atteint, environ 71%, tandis que le taux de la liste nationale pour les femmes a atteint 67%, et la liste nationale pour les jeunes a atteint 66,48%.

AMI