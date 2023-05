CENI annonce l’achèvement bientôt du dépouillement du vote

Le conseiller média et porte-parole officiel de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), M. Mohamed Taghiyoullah El Edhem, a annoncé que le décompte des voix lors des élections législatives, régionales et municipales, qui se sont déroulées le 13 mai, touche à sa fin.

Le conseiller média a ajouté, dans un point presse organisé jeudi après-midi au siège de la commission, que le dépouillement a été achevé dans 9 nouvelles communes, venant s’ajouter aux 162 autres dans lesquelles il a été réalisé précédemment, soulignant que le taux de dépouillement au niveau municipal dans le Brakna – par exemple – dépassait 99,7 %, tandis que ce taux au niveau des listes régionales dépassait les 90 %, mais le sort de la plupart des communes était décidé.

Le porte-parole officiel de la CENI a déclaré que la commission avait reçu des observations de partis politiques de la majorité comme de l’opposition, expliquant que la Commission, accueille, en principe, favorablement toutes les observations reçues et est prête à corriger toute erreur qui pourrait entacher le processus électoral.

Il a indiqué que les parties concernées se sont adressé à la Commission qui planchait sur les observations en cause. La CENI, dès lors qu’il est question de cas concrets, va les examiner comme plaintes et les comités juridiques sont prêts à les traiter immédiatement. Il en est ainsi d’un cas enregistré dans certains bureaux de la moughataa du Ksar et une fois les prétentions du demandeur établies, la commission est intervenue pour régler le problème immédiatement.

Le Porte- parole a expliqué que les constatations et remarques des observateurs internationaux sur les élections municipales, législatives et régionales en cours commencent à arriver les unes après les autres, se référant dans ce contexte au contenu d’un message envoyé par M. Daniel Rotten, Directeur régional de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui est une organisation américaine spécialisée dans la surveillance des élections dans le monde, dans lequel il a félicité tous les membres du Conseil des commissaires et l’équipe de la Commission électorale nationale indépendante pour le succès des élections générales du 13 mai, et les conditions générales qui les entourent.

M. Taghiyoullah El Edhem a ajouté que M. Daniel Rotten a noté le niveau des défis posés par la tenue simultanée de trois élections majeures et la complexité du processus électoral après et avant le dépouillement des urnes.

Il a indiqué que le directeur régional de la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux a exprimé dans la même lettre, dont copie a été obtenue par l’Agence Mauritanienne d’Information, sa profonde considération et combien il apprécie l’excellente coopération qui s’est instaurée entre la Commission Électorale Nationale Indépendante et la Commission Fondation Internationale pour les systèmes électoraux (IFES).

AMI