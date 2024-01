CAN : l’Angola prend la tête du groupe D, partage pour l’Algérie et la Tunisie

📹 HIGHLIGHTS: 🇲🇷 2-3 🇦🇴 Angola caught the win after an incredible five goal show from both teams! 🔥#MTNANG | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether — CAF (@CAF_Online) January 20, 2024



L’Angola a pris la tête du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations de football grâce à sa victoire 3-2 sur la Mauritanie, samedi à Bouaké, en Côte d’Ivoire. Dans l’autre match du groupe, l’Algérie a arraché un point face au Burkina Faso (2-2).

Les Etalons burkinabés ont mené deux fois au score, par Mohamed Konaté (45+3) et Bertrand Traoré sur penalty (71e) mais ont vu les Fenecs algériens revenir deux fois au score grâce à un doublé de Baghdad Bounedjah, qui a trompé le gardien de Charleroi Hervé Koffi à la 51e minute et dans le temps additionnel (90e+5). L’Angola, avec le Gantois Nurio Fortuna titulaire, a mené 1-3, grâce à un doublé de Gelson Dala (30e, 50e) et un but de Gilberto (53e), alors que Bouna Amar avait égalisé à 1-1 à la 43e. L’attaquant de Saint-Trond Aboubakary Koita a ramené la marque à 3-2 à la 58e minute. L’Angola est en tête du groupe. Les « Palancas Negras » (Antilopes noires) comptent quatre points comme le Burkina Faso avec une différence de but de +1 mais une meilleure attaque (4 buts marqué contre 3). L’Algérie est 3e avec 2 points et la Mauritanie compte zéro point.

Dans le dernier match de la soirée, la Tunisie et le Mali ont fait match nul 1 à 1 lors de la deuxième journée du groupe E à Korhogo. Lassine Sinayoko (10e) a ouvert le score pour le Mali et la Tunisie a égalisé dix minutes plus tard par Hamza Rafia (20e). Le Mali est en tête avec 4 points, 1 de plus que la Namibie, qui affrontea l’Afrique du Sud dimanche. La Tunisie est 3e (1 point) devant l’Afrique du Sud, qui n’a toujours pas pris le moindre point.

