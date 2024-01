CAN 2023 | Qualification pour les huitièmes de finale des Étalons : la lecture de Lassina Sawadogo

CAN 2023| Qualification pour les huitièmes de finale des Étalons : la lecture de Lassina Sawadogo

Après la victoire de l’Angola sur la Mauritanie, le Burkina est 2e avec le même nombre de points, 4.

La prochaine rencontre oppose les deux leaders du groupe. Pendant ce temps, l’Algérie pour rester dans la danse doit battre la Mauritanie pour avoir 5 points.

Pour être tranquille, Bertrand TRAORÉ et ses coéquipiers doivent gagner pour monter à 7 points.

Par contre en cas de match nul face à l’Angola le Burkina pourrait se retrouver en position de meilleur 3e.

L’autre scénario peu probable est une défaite de l’Algérie et un nul du Burkina. Dans ce cas, les Étalons termineraient alors 2e.

En définitive le meilleur scénario, c’est de battre les palancas mardi prochain. Dans ce cas, le Burkina aura 7 points et solide leader.

Un match nul de l’Algérie aussi peut faire du Burkina 2e.

• Match nul du Burkina Faso face à l’Angola, et défaite de l’Algérie face à la Mauritanie, le Burkina sera deuxième.

En cas de match nul, 0 – 0 face à l’Angola et que l’Algérie bat la Mauritanie avec 1 but d’écart, le Burkina Faso finira troisième de la poule derrière l’Angola et l’Algérie..

Dans la perspective d’un nul du Burkina face à l’Angola et que l’Algérie bat la Mauritanie avec au moins deux buts d’écart, le Burkina Faso finirait 3e avec 5 points. Les deux autres auraient 5 points avec un grand nombre de buts marqués. Le Burkina sera 3e avec 5 unités.

Dans l’autre cas de figure, pour terminer 3e, le Burkina Faso doit perdre face à l’Angola et que l’Algérie doit battre la Mauritanie.

Comme dans un jeu de turfistes, il y a des combinaisons pour savoir son adversaire. La commission compétition de la CAF avait d’ailleurs déjà fait les simulations bien avant le début de la compétition.

*samedi 27 JANVIER

18 h : 1er du groupe D # 3e du groupe D, E ou F

21 h : 2e du groupe A # 2e du groupe C

*dimanche 28 JANVIER

18 h : 1er du groupe A #3e du groupe C, D où E

21 h : 2e du groupe B #2e du groupe F

*lundi 29 JANVIER

18 h : 1er du groupe B # 3e du groupe A, C ou D

21 h: 1er du groupe C# 3e du groupe A, B ou F

*Mardi 30 janvier

18 h : 1er du groupe E # 2e du groupe D

21 h : 1er du groupe F-2e du groupe E

Une chose est quasi certaine, les Étalons seront en 8e.

Lassina SAWADOGO

Zoodomail.com