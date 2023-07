CAN 2023 (Q) : La Mauritanie ne renonce pas et se bat pour récupérer le point perdu contre la RDC

CAN 2023 (Q) : La Mauritanie ne renonce pas et se bat pour récupérer le point perdu contre la RDC ; « Nous avons des preuves tangibles pour récupérer notre point » (Porte-parole de la Fédération Mauritanienne)

La Mauritanie reste déterminée et ne lâche rien. Selon le porte-parole de la Fédération Mauritanienne, Mohamed Anda, le pays dispose de preuves tangibles pour récupérer le point perdu lors du match contre la RD Congo.

Anda affirme que la plainte déposée par le Congo est illégale dans sa forme, car elle a été soumise à la CAF huit jours après le match, alors que les règles stipulent que l’objection doit être formulée avant le match ou dans les 24 heures qui suivent, dans des conditions spécifiques. De plus, la Fédération de Football mauritanienne possède une décision officielle de la FIFA confirmant les origines mauritaniennes du joueur en question et son éligibilité à représenter la Mauritanie, ce qui prouve la « bonne foi » de la partie mauritanienne dans cette affaire.

La Mauritanie maintient ainsi sa position et s’efforce de faire valoir ses droits avec détermination.

sportrdc.com