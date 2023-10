CAN 2023 : Le Tirage au Sort des Groupes, Un Événement Attendu qui Fait le Buzz.

La prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) s’annonce déjà comme un événement majeur du calendrier sportif international. Avec 24 équipes qualifiées, la compétition promet des affrontements épiques et des moments mémorables pour les amateurs de football.

L’une des étapes cruciales du tournoi est le tirage au sort des groupes de la phase finale. Dans cet article, nous vous fournirons toutes les informations essentielles concernant cet événement, de la date et du lieu à la diffusion en direct.

La CAN 2023 : Un Rendez-vous Attendu

La CAN 2023 se déroulera en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024, et elle est attendue avec une grande impatience par les passionnés de football à travers le continent africain et dans le monde entier.

Pour de nombreuses équipes, il s’agit d’une opportunité de briller et de décrocher le titre prestigieux de champion d’Afrique. Mais avant d’atteindre la phase finale du tournoi, les groupes doivent être déterminés grâce au tirage au sort.

La Date du Tirage au Sort

Le tirage au sort des groupes de la phase finale de la CAN 2023 est programmé pour le 12 octobre 2024. Cet événement crucial se déroulera à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Les équipes qualifiées, les supporters et les experts du football du monde entier attendent avec impatience cette date, qui déterminera les affiches des premiers matchs de la compétition.

Comment Suivre le Tirage au Sort en Direct

Pour ceux qui ne pourront pas être présents à Abidjan, la bonne nouvelle est que le tirage au sort de la CAN 2023 sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la CAF (Confédération africaine de football).

Cette diffusion en direct permettra aux fans du monde entier de suivre cet événement majeur en temps réel, où qu’ils se trouvent.

Les Chapeaux : Un Équilibre de Pouvoir

L’une des spécificités des tirages au sort de compétitions internationales comme la CAN est la répartition des équipes qualifiées en « chapeaux » en fonction de leur classement ou de leur statut. Voici la répartition des équipes dans les chapeaux pour le tirage au sort de la CAN 2023 :

Chapeau 1 : Côte d’Ivoire (pays organisateur), Sénégal, Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie.

Chapeau 2 : Nigeria, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud.

Chapeau 3 : RD Congo, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie.

Chapeau 4 : Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Namibie, Mozambique, Gambie.

Cette répartition garantit un équilibre relatif entre les équipes dans chaque groupe, évitant ainsi des confrontations déséquilibrées dès le début du tournoi.

Des Attentes Élevées pour le Tirage au Sort

Alors que la date du tirage au sort de la CAN 2023 approche, l’excitation monte. Les supporters des équipes qualifiées attendent avec impatience de découvrir leurs adversaires et les experts analysent les scénarios possibles pour chaque groupe. Cette étape cruciale de la préparation de la CAN 2023 promet d’ajouter encore plus de suspense et d’anticipation à un tournoi déjà très attendu.

Restez connectés sur la chaîne YouTube de la CAF le 12 octobre 2024 pour découvrir en direct le tirage au sort qui déterminera le destin des équipes dans cette compétition exceptionnelle. La CAN 2023 s’annonce comme un événement incontournable du monde du sport, et le tirage au sort des groupes est la première étape vers la gloire continentale.

